Enfureció a los hinchas de River: Santiago Montiel explicó su gesto provocador

El ex jugador de las inferiores del Millonario anotó el gol del empate para Argentinos Juniors y se desquitó frente a todo el Estadio Monumental.

El ex jugador de las inferiores del Millonario hizo valer la ley del ex y marcó un verdadero golazo, tras eludir a varios jugadores dentro del área y definir exigido en un remate que no encontró ninguna respuesta de Franco Armani.