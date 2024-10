Enzo Francescoli protagonizó un fuerte accidente automovilístico con una moto

En las últimas horas se supo que el ex delantero uruguayo y actual director deportivo de River protagonizó un accidente vial.

Enzo Francescoli, ídolo y director deportivo de River Plate, protagonizó un accidente de tránsito este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, que tuvo lugar sobre la Avenida del Libertador frente al predio de la ex ESMA, involucró al exfutbolista uruguayo y a un motociclista. Afortunadamente, el choque no fue de gravedad y no se reportaron heridos.