Deportes La Mañana Enzo Pérez Enzo Pérez salió campeón con Estudiantes y blanqueó que se va: la puerta que abre River

"Tome la decisión de no seguir en el club", afirmó luego de coronarse campeón con el "Pincha".







El mediocampista de 38 años que llegó a Estudiantes en Enero de este año, puso fin a su vínculo con el "Pincha" tras coronarse campeón del Trofeo de Campeones. Enzo Pérez realizó declaraciones que lo acercan a River en el futuro inmediato.

“Como dije desde un principio desde que llegué al club, mi decisión iba a ser sobre el final. Tuve la posibilidad de hablar entre semana con Sebastián (Verón) y Marcos (Angeleri), y hablé con Eduardo también, y lo acabo de comunicar con el grupo puertas adentro que he tomado la decisión de no seguir en el club, no voy a renovar. Hoy ha sido mi último partido con esta camiseta", declaró el volante.

También dedicó unas palabras a los hinchas de Estudiantes, “Ya dije unas palabras puertas para adentro, me queda agradecerle a la gente. Llegué al club en el 2007 donde me abrieron las puertas, después en el 2012 y en el 2024. Tengo solamente palabras de agradecimiento a todos por el respeto, por el respaldo, por el cariño, y por el abrazo que me dieron nuevamente, saben que los quiero mucho”, declaró el jugador.