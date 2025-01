Equipo nuevo: cuáles son los 6 jugadores que compró Independiente

Recordemos que el primero en llegar fue el chileno Pablo Galdames, quien vino de Vasco da Gama. Poco más tarde arribó su compañero de selección Luciano Cabral desde el León de México. Nicolás Freire (Inter Miami) y Sebastián Valdez (Central Córdoba) se sumaron para darle profundidad a la zaga central, mientras que Joaquín Blázquez arribó para ser el suplente de Rodrigo Rey.

El conjunto de Avellaneda todavía no se baja del mercado y mantiene dos negociaciones abiertas. Una por Walter Mazzanti, extremo que se disputa con Racing pero que está algo lejos por las pretensiones del futbolista, y otra con Malcom Braida, lateral izquierdo de San Lorenzo. Por este último se sumó un fuerte competidor en las últimas horas: Fluminense. En el caso de no cerrar al ex Aldosivi, pica en punta Facundo Zabala de Olimpia.

image.png

La última incorporación del Rojo

Independiente continúa moviéndose en el mercado de pases y este viernes cerró su sexto refuerzo. Se trata de Rodrigo Fernández Cedrés, volante central de 29 años que pertenece al Santos de Brasil y estuvo cedido en Newell's la última temporada. Llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Fue uno de los mediocampistas más destacados del fútbol argentino durante los primeros meses del año pasado. Su buen nivel coincidió con el arranque fulgurante del equipo que por entonces conducía Mauricio Larriera. Con el correr de los meses la producción futbolística del conjunto rosarino fue decayendo y terminó divagando por los últimos puestos de la Liga Profesional.

image.png

Es un volante de quite y primer pase, sólido pero agresivo en la marca (sumó 16 amonestaciones y dos expulsiones en el 2024 y acumula 120 amarillas en toda su carrera). Aunque puede jugar en un doble cinco, se siente más cómodo jugando como única pieza de contención. El Rojo allí tiene nada más y nada menos que al capitán del equipo, Iván Marcone. Teniendo en cuenta las características de ambos, es probable que Vaccari utilice a uno de los dos y el otro sea relegado al banco de suplentes.