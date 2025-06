Era referente de Boca, se fue libre y podría volver al país: "Uno se arrepiente"

En las últimas horas se supo que un grande de Argentina está en búsqueda de un ex Boca que se fue libre y no logró triunfar en el exterior.

El arrepentimiento de Fortaleza por contratar a Pol Fernández

La llegada del nuevo director deportivo de Fortaleza, Sérgio Papellin, no hizo más que alimentar las dudas. En su primera conferencia de prensa, fue consultado por la situación de Pol y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “No conozco personalmente a Pol Fernández, no tuve la oportunidad de estar con él. Lo vi jugar en Boca. Lamentablemente, no rindió como se esperaba aquí en Fortaleza”. Luego, agregó: “No puedo juzgarlo con antelación. A veces uno piensa una cosa y se arrepiente después de firmar el contrato”.