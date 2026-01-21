Es árbitra, la agredieron en un partido en Bahía Blanca y rompió el silencio: "Un hecho gravísimo"

Victoria Cruz, de tan solo 20 años, dirigía un partido de fútbol donde denunció hostigamientos y una situación que se desbordó sobre el final.

Este fin de semana, en un partido de fútbol amateur disputado en Bahía Blanca , una árbitra de 20 años fue agredida tanto verbal como físicamente tras concluir un encuentro de la Copa Potrero entre La Banda del Moy y Cooperativa Libertad.

El episodio quedó registrado en videos filmados por testigos, donde se observa a la joven árbitra siendo arrastrada por el suelo, tironeada del pelo y agredida con patadas , mientras al menos dos personas continúan con la violencia, incluso con otro jugador intentando protegerla.

Además de la agresión a la jueza, un futbolista resultó con lesiones y fue trasladado a un hospital para evaluación médica. Tras el ataque, se realizó la denuncia judicial correspondiente y la causa está en investigación , con pedido de identificación de los responsables y medidas de protección para la árbitra.

La árbitra, Victoria Cruz (20 años), habló públicamente tras el hecho y describió la experiencia como “un nivel de violencia que no debería pasarle a nadie”. Ella señaló que desde el inicio del partido había hostigamientos, aunque la situación se desbordó al finalizar el juego, con “insultos y violencia física”.

Sobre su estado emocional y futuro, Cruz sostuvo que sería mentira decir que no le da miedo y que evaluará su continuidad en el arbitraje “paso a paso” y bajo condiciones de seguridad adecuadas. Comentó también que se encuentra mejorando físicamente con controles médicos y recibiendo apoyo de su familia, amigos y la Agrupación Independiente de Árbitros.

Además, declaró: "Fue un hecho gravísimo que no puede repetirse. Mi familia y amigos me piden que me cuide. Voy a decidirlo paso a paso, con contención y con garantías mínimas de seguridad". Y concluyó: "Me gustaría crecer en el arbitraje, pero nadie debería exponerse a la violencia por hacer su trabajo”.

La agresión a los árbitros, un hecho que se repite: el antecedente en Santa Fe

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una "Restricción de Concurrencia Administrativa" por 24 meses a Juan Pablo Barengo por agredir físicamente a un árbitro durante un partido de fútbol de divisiones formativas disputado en la provincia de Santa Fe.

La Resolución 1394/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la medida rige para todo evento deportivo en todo el territorio nacional y fue dispuesta en el marco del programa Tribuna Segura que administra el Ministerio.

Según consta en los considerandos de la norma, el hecho ocurrió al finalizar un encuentro entre el Centro Recreativo y Deportivo de Elisa y el Club Independiente de La Pelada, cuando el denunciante José Leonardo Medina fue agredido "con puntapiés y golpes de puño" en la zona de vestuarios.

La denuncia fue radicada el 4 de noviembre ante la policía provincial y posteriormente derivada a la Unidad Fiscal de San Cristóbal, donde los hechos fueron calificados como "lesiones leves dolosas en espectáculo deportivo". La División de Espectáculos Deportivos de la policía santafesina aportó además material fílmico del incidente.

La Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe solicitó la aplicación de la medida restrictiva, que fue instrumentada conforme al Decreto 246/2017 reglamentario de la Ley del Deporte 20.655. La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y rige desde su publicación en el Boletín Oficial.