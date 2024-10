Es DT de básquet, sufrió un infarto y tres meses después sacó campeón a su equipo

"Mi hija se había vuelto a Estados Unidos, ella estudia allá. Volvía de Buenos Aires, estaba en Macachín donde había parado a dormir. A la mañana, cuando salía para Neuquén, me empezó a doler el pecho. Primero un poquito, después me empezó a apretar y ahí fui al hospital de Macachín, me estaba agarrando un infarto. Así que me llevaron de urgencia a Santa Rosa, terapia intensiva y a la tarde ya me habían operado. Me pusieron un stent y zafé, zafé de pedo, tengo una arteria tapada", relató el DT a LMNeuquén.

"Ahí te replanteas todo, si seguís dirigiendo o no. Tuve un mes que no dirigí, el torneo local lo dirigió Gaby Del Egido. Él me dio una mano grande con eso, me bancó bastante. Después de a poquito fui metiéndome y ahora estoy bien. Los últimos estudios me dieron bien, estoy cuidándome con las comidas, tranquilo", aclaró.

Una experiencia de vida fuerte que enseñó en todo sentido y le dio más valor a lo que vino después. "Pensé en no dirigir más. Pasé de creer que no vivía más a que no dirigía más y después salimos campeones en primera y subcampeones en U21. Fue todo medio montaña rusa", confesó Remolina.

El proyecto deportivo

Independiente tiene en Remolina a un entrenador de experiencia en distintos rubros del básquet. Ya sea como formador o como entrenador de primera, supo encabezar grupos en diferentes categorías y ramas. El Rojo no tenía básquet femenino hace hace un par de temporadas y el crecimiento ha sido notable.

"El proyecto se empezó a gestar el año pasado con el objetivo de jerarquizar la primera, porque veníamos con chicas muy buenas en inferiores. En ese momento estaba Pacífico terminando de jugar la Liga. Buscábamos darle calidad al equipo de primera. Empezamos a tener un poco más de vuelo y apuntamos al Federal, hacer la primera experiencia profesional. Vino Belén Alegre, Julieta Ibarra y Julieta Tell y después a Ornela Santelli que venía también de Riachuelo", explicó el técnico del Rojo.

"Llegamos a semifinales, fue buena la experiencia y mantuvimos parte del equipo. Salimos campeones en la primera local, algo que Independiente no había conseguido y empezamos a buscar la plaza a nivel nacional. Cuando se armó el U21 en la CAB vimos una oportunidad para competir, porque las chicas que habíamos traído de Mar del Plata (más las llegadas de Jazmín Eraso y Natassja Kolff. Las U17 había llegado lejos también. Sabiendo que podíamos jugar la Liga Federal, sumamos a Laila Raviolo y a Jaqueline Soto que sabían como veníamos entrenando", describió.

Los objetivos se fueron cumpliendo con actuaciones notables y una continua jerarquización del plantel. La apuesta por el femenino en Independiente es una realidad.

independiente campeon femenino.jpg

"No pudimos ingresar a la Liga Nacional, pero salió la reglamentación de que el ganador de la Liga Federal accedía por mérito deportivo y lo logramos, algo que tiene todavía más valor. Nos da ahora un tiempo para armar, trabajar, más que nada con las más jóvenes para tener el equipo lo más armado posible", contó sobre lo que se viene.

La conformación del cuerpo técnico es clave y Marcelo tiene laderos que conoce desde hace mucho. "Estábamos juntos con Gabriel (Del Egido) en el masculino y lo fuimos llevado con él. David (Herrera) se sumó este año y va a quedar él a cargo de las formativas. Varias de las chicas se fueron a jugar a Catamarca, Berazategui y El Talar para la Liga Nacional de este año. En la que viene ya estamos adentro y estamos tranquilos por ese lado", cerró Remolina.