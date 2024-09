Escándalo entre el Pollo Vignolo y Mariano Closs por una cláusula en su contrato con ESPN

Los relatores son las grandes figuras de la cadena deportiva ESPN, sin embargo, no tendrían la mejor relación.

Mariano Closs, uno de los nombres más respetados en el periodismo deportivo argentino, ha construido una trayectoria impecable a lo largo de los años. Actualmente, su presencia es clave en ESPN, donde no solo relata partidos, sino que también lidera programas como F12. Sin embargo, lo que pocos sabían hasta hace poco es la particular cláusula que Closs tiene con el canal que le permite ajustar su agenda de transmisiones según su pasión personal: Colegiales, el club de sus amores.

“Hay un momento en el que me hizo un clic la cabeza porque quería empezar a ir a la cancha”, comenzó explicando Closs durante la entrevista. Para alguien tan apasionado por el fútbol, confesar que estaba dispuesto a dejar de jugar en los campeonatos en los que solía inscribirse fue una sorpresa para muchos. Sin embargo, esa decisión era solo el principio de una adaptación en su vida laboral que incluía un arreglo poco conocido con ESPN.

La revelación más impactante fue cuando Closs detalló la particular cláusula que tiene con la señal de Disney, donde tiene la libertad de elegir qué partidos relatar durante los fines de semana en función de los compromisos de Colegiales. “Supedito todo a partir de Colegiales. Yo soy socio y tengo mi abono de la platea, entonces organizo mi agenda de trabajo de acuerdo a los partidos del club”, confesó el periodista.

Este acuerdo le permite acomodar sus horarios para asistir a los encuentros de Colegiales, que actualmente milita en la Primera B Metropolitana. Closs, emocionado, comentó: “Si Colegiales juega el sábado, yo busco relatar el partido del domingo, lunes o viernes. El fútbol de campeonato del club quedó postergado, algo que no hubiera imaginado en mi vida. Lo puedo ejecutar ahora, no sabés qué feliz me hace”.

Vignolo 2.jpg El Pollo Vignolo

El enojo del Pollo Vignolo por la cláusula de Mariano Closs

Aunque esta cláusula parece beneficiar a Closs en su vida personal, la situación no fue del agrado de todos en ESPN. Según algunos rumores, esta preferencia habría generado cierto malestar en su compañero el Pollo Vignolo, quien no vería con buenos ojos que Closs tenga la posibilidad de elegir sus partidos según sus intereses personales. “El ya lo sabía, pero que se haga explícito le molestó. Hay que ver cómo sigue todo”, afirmaron fuentes cercanas al canal.

El relator disfruta de una posición envidiable dentro de la cadena deportiva. Con años de experiencia y una base de seguidores que lo considera una de las voces más icónicas del deporte argentino, Closs ha sabido negociar su lugar en la industria para también poder disfrutar de su vida como hincha.

Por su parte, Vignolo habría interpretado este arreglo como una señal de que su compañero recibe un trato preferencial. Aunque no se ha hecho pública ninguna declaración oficial de su parte, la tensión entre ambos podría marcar un antes y un después en la relación profesional dentro de ESPN.