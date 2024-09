La cruce del Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri: "¿Miedo?"

El conductor de ESPN F90, Sebastián Pollo Vignolo, le mostró a sus compañeros detalles de sus vacaciones en la nieve y los sorprendió con sus habilidades. Pero quien no le creyó y no le gustó mucho fue Oscar Ruggeri, por eso lo presionó: “¿Tenés miedo?”.

"Esta fue mi primera clase, el primer día. ¿Tan mal te parece para el primer día? Y después ya me largué, ya me solté un poquito más", indicó el Pollo y mostró un video en donde se lo ve esquiando. “Ya me voy a soltar un poco más”, indicó.

Pero luego, la producción quiso bromear a Ruggeri y mostró videos de esquiadores profesionales para fingir que había sido el conductor pocos días después de haberse lanzado a la nieve.

"Este es él, ya compite. Un día y ya empezó a competir. Yo no puedo creer lo que está diciendo...”, indicó y se burló del animador. A lo que Vignolo contestó: "¿Cómo no voy a ser yo? ¿Cuál es el problema? Si a vos te gustaría aprender me acompañas ¿Tenés miedo?".

Rápidamente el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se negó a esquiar y dijo que sí, claramente tendría miedo. Eso generó las risas de sus compañeros.

El Pollo Vignolo y su cruce con el Cholo Sotile

Cuando Boca jugó en Belo Horizonte contra Cruzeiro por la Copa Sudamericana hace un par de semanas, en el programa estaban analizando al River de Marcelo Gallardo, quien en la noche del miércoles derrotó a Talleres y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Justamente en ese debate que se generó, fue que el narrador cuestionó la postura de su compañero Marcelo Cholo Sottile.

“Con nuevo entrenador, un mercado que corrige el anterior, yo creo que lo fundamental de ayer es que dentro del carácter de juego River volvió a ser un equipo copero. Me hacen gestos, pero lo había perdido", disparó el panelista sobre el club de Núñez.

Pero el Pollo salió al cruce: "Esperen, esperen, esperen. Porque da la sensación que Demichelis no hizo nada. Los dejó primero. Estás insinuando que con Demichelis no salía campeón de América, no me hagan creer que era malo".

Fue entonces que Sottile le retrucó: "Yo no dije nunca eso y no lo voy a insinuar, lo voy a decir. Es más candidato a ser campeón de América con Gallardo". Y agregó: “No estoy hablando de resultados, valoro mucho a Demichelis".