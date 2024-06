Escándalo: filtraron el contrato de Demichelis y crece la tensión en River

Con Martín Demichelis como técnico y Jorge Brito en la presidencia, River vive un presente al que no está acostumbrado. Atrás quedaron los tiempos en los que Marcelo Gallardo y Rodolfo D'onofrio mantenían las formas puertas afuera y los trapitos se lavaban en casa. En las últimas horas, alguien del club filtró el supuesto contrato del entrenador actual y la tensión sigue creciendo.

A eso hay que sumarle el enorme contraste entre los partidos de local en el Monumental y los desempeños fuera de casa. Contra Argentinos Juniors , en otra de las derrotas del semestre, River no pateó al arco ni mostró rebeldía.

Demichelis-Huracán-Portada.jpg

En este sentido, la ausencia de Enzo Pérez, que dejó el club luego de tener claras diferencias con el DT el año pasado, también es un hecho a tener en cuenta, sobre todo en un plantel donde la personalidad escasea en los momentos calientes de los partidos, como le ocurrió contra Nacional en Uruguay o en el mencionado Superclásico.

Lo mejor se vio en la Copa Libertadores, donde a diferencia 2023 el sorteo lo benefició para la fase de grupos, ya que a través del azar evitó rivales brasileños de jerarquía o bolivianos y ecuatorianos que tienen la altura como fortaleza geográfica. Deportivo Táchira de Venezuela, Libertad de Paraguay y Nacional fueron claramente superados por River, que se quedó con el "1" de toda la Copa y definirá como local de acá en adelante.

Al mismo tiempo, cabe destacar que le ganó a Estudiantes de La Plata, donde juega Enzo Pérez, por 2 a 1 en la Supercopa Argentina.

¿Por qué filtraron el contrato de Demichelis?

Este fin de semana largo, el diario La Nación publicó que el entrenador gana tres millones y medio de dólares por año, pero el ingreso por dólar oficial sería de 500 mil menos y para todo el cuerpo técnico.

Es decir, el salario anual del técnico sería de un millón y medio de dólares, que para tratarse de un DT de River es un monto bastante bajo. Por ejemplo, a Gallardo le pagaban casi el doble.

El gran tema acá es quién filtro el contrato de Demichelis para que esto se hable en los medios. No es habitual que en la institución de Núñez pasen estas cosas. No porque no haya conflictos, sino por la forma de dirimirlos.

Algunos especulan con el "fuego amigo" dentro del propio oficialismo que rodea a Jorge Brito y Matías Patanián y otros le cargan a la oposición la responsabilidad de la filtración.

Hasta ahora, las críticas a Demichelis no cambiaron nada y la directiva siempre se mantuvo en la postura de bancarlo. De todas formas, lo del contrato ya es munición gruesa y habrá que esperar para saber qué efecto tiene en el día a día de River.

River y el mercado de pases

Con el objetivo de reforzar el plantel para lo que viene, la dirigencia del Millo empezó a moverse rápido y tiene a su primera incorporación asegurada con la "repesca" de Felipe Peña Biafore, que estaba a préstamo en Lanús y reforzará el mediocampo de Demichelis.

Está muy cerca de ser oficial lo de Adam Bareiro, por el cual River abonaría la cláusula de 3,5 millones de dólares y 2,5 millones más para que San Lorenzo le compre a Banfield a Milton Giménez. El paraguayo también está citado para la Copa América y por eso las gestiones se estiraron.

El club de Núñez también busca a Germán Pezzella, cuya cláusula llega a 4 millones de dólares pero tiene que ser ejecutada por el jugador del Betis, que está en la Copa América y todavía tiene contrato con el club español.

Otra posibilidad es Valentín Gómez, el joven capitán de Vélez, cuya cláusula de rescisión es de 10.000.000 de dólares. Vélez estaría dispuesto a negociar, siempre y cuando se reserve un porcentaje del pase del jugador.