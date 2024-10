Escándalo en Independiente: la "fiesta del yate" con modelos y el regreso de Laso al equipo

Hace años que Independiente no tiene semanas consecutivas de tranquilidad. Entre la crisis deportiva que lo mantiene lejos de los puestos de protagonismo, las deudas, los malos dirigentes y la sucesión de entrenadores, el Rojo suma problemas constantemente. Para colmo, esta semana Julio Vaccari tomó decisiones fuertes respecto del plantel con tres jugadores por fotos que se filtraron en las redes sociales.

Este viernes, en la previa del partido frente Godoy Cruz del sábado a las 19:30 en Avellaneda, el entrenador decidió no convocar a los tres involucrados y eso derivó en el regreso a la nómina de varios que parecían "borrados".

La razón no queda del todo clara, porque los futbolistas tenían la tarde del sábado y el domingo libre. No se observa a simple vista un acto de indisciplina, más allá de que estén de fiesta. Si fuera solo por eso, el capitán de Independiente, Iván Marcone, fue visto en un boliche hasta las 8 de la mañana en la Isla Maciel y no hubo medidas al respecto.

Vuelve Laso y los hinchas estallaron en las redes

El jugador más cuestionado por los fanáticos del Rojo en los últimos años es, por lejos, Joaquín Laso. Su presencia en una institución del tamaño de Independiente es difícil de entender a partir de la falta de jerarquía del defensor que antes pasó por Vélez y Central. Solo se explica por las limitaciones que tiene el club a la hora de contratar jugadores, tanto desde lo económico como desde el escaso conocimiento de los dirigentes.

Hace un par de semanas, el representante de Laso no se puso de acuerdo con el club sobre la cuestión contractual del jugador y por eso fue marginado del plantel, decisión que la gente del Rojo celebró porque venían pidiendo la titularidad de Pellegrino a gritos.

El equipo mejoró rendimientos y resultados con ese cambio, pero el escándalo por la "fiesta del yate" volvió a cambiar el mapa de la situación. Esta semana, el representante de Laso arregló el contrato con Independiente y en este contexto el marcador central regresó a la convocatoria.

Laso se hizo tendencia en las redes sociales por el rechazo que genera entre la gente y la doble vara que el cuerpo técnico tuvo con Pellegrino y Tarzia respecto de Marcone.

En definitiva, habrá que ver cómo el público recibe al equipo el sábado en el Libertadores de América.