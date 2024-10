La bomba que lanzó el jugador estrella de Independiente sobre su pase

Lomonaco.jpg Kevin Lomónaco con la camiseta de Independiente

La pelea entre jugadores del rojo y Lanús

Independiente logró una victoria importante para mantenerse en la mitad de tabla de la Liga Profesional de Fútbol al superar a Lanús en condición de visitante por 2-0, con un tanto del histórico en la institución Federico Mancuello y el nueve que llegó de Argentinos Juniors Gabriel Ávalos.

Sin embargo, la última imagen fue penosa en la Fortaleza del sur por peleas que se registraron en el túnel que conducen a los vestuarios luego de haber terminado el encuentro. Según se conoció la disputa se originó por cargadas que realizaron los jugadores del rojo tras llevarse los tres puntos.

"Estoy un poco triste por el final, porque son cosas que en el fútbol ya no pueden pasar. Creo que los equipos deben aprender a ganar y nosotros fallamos en ese momento porque tuvimos actitudes malas con el equipo rival. Les pedimos disculpas porque eso no debe pasar y no es algo que nos representa a nosotros como club. Eso está de más", dijo el referente y autor de un tanto Mancuello.

Independiente-Pelea-Portada.jpg

Y agregó post partido: "Exactamente no sé lo que pasó. Reclamaban algo de que arrojamos algo al banco de ellos por el partido. Son situaciones que no pueden pasar ya. Nosotros damos imágenes muy fuertes en la sociedad y me parece que no está nada bueno que un equipo que gana tire cosas al banco suplente de otro equipo".

Para cerrar se sinceró: "Pido disculpas nuevamente porque representamos un equipo muy grande y los jugadores debemos tener acciones que representen el escudo que vestimos".