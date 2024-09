Escándalo en la Copa Argentina: cómo fue la pelea del presidente de Talleres y el árbitro Merlos

Tras haberse consumado el resultado, Fassi habló con la prensa sobre lo sucedido con el árbitro: "Le pregunté a Merlos por qué perjudicaba a Talleres. No es la primera vez que lo hace, ya lo hizo varias veces con nosotros . La situación del gol es inexplicable. Me invitó a hablar de forma muy prepotente. Se armó una discusión alrededor del área que da a la puerta de los camarines de los árbitros, en ese momento se metió a su camarín, el quería agredirme y lo sostuvieron los banderas y el cuarto árbitro".

fASSI.mp4

En su relato, el presidente confirmó que Merlos lo agredió físicamente: "En un momento se les soltó y me pegó una trompada a mí y una patada a Hugo Gatti, vicepresidente del club. Un jugador que hace eso no juega nunca más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, el señor Merlos va a tener una denuncia penal. Es un llamado de atención enorme. Hay muchísimas situaciones dando vueltas. Que un árbitro le pegué una trompada a un presidente no lo vi nunca".

Y cerró: "Espero que mis compañeros del fútbol argentino y los presidentes de los 27 equipos tomen partido, que salgan a defenderme. Esto fue una locura".

Cacique Medina contra el arbitraje

El entrenador de Talleres Alexander Medina se expresó sobre la actuación del árbitro: "Pienso que no arbitró bien. En algunas jugadas no estuvieron bien decretadas, como el gol de Boca. A veces también los arbitrajes son como los entrenador y los jugadores de fútbol que nos equivocamos. No fue un buen arbitraje de Andrés. La explicación que nos dio Merlos es que no vio que la pelota se había ido",

Medina.jpg

Un mar de polémicas y penales interminables en la victoria de Boca

En una noche llena de tensión y emociones, Boca se impuso a Talleres de Córdoba en una extensa y agónica tanda de penales, clasificando así a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido, disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, terminó igualado 1-1 en los 90 minutos, pero el “Xeneize”, se llevó la victoria por 8-7 en los penales, sellando su pase a la siguiente ronda.

En un inicio de partido movido, tanto el Xeneize como la T tuvieron sus oportunidades aunque sin generar un peligro claro. Como es una fija desde el comienzo del ciclo de Diego Martínez, Boca tuvo sus mejores situaciones cuando intentó progresar con los laterales.

A los 16 minutos, el club de la Ribera llegó al 1 a 0 con polémica: Brian Aguirre le ganó la posición al defensor de Talleres, pero la pelota se había ido por la línea de meta. El juez de línea no lo vio y el volante Xeneize ingresó al área para convertir.

Aguirre-Gol.jpg

La alegría no le duró nada a Boca, ya que a los 19 minutos Federico Girotti le ganó la espalda a los defensores de azul y oro y convirtió el empate con un remate cruzado que dejó sin respuestas a Leandro Brey.

Cuando promediaba la primera etapa, el encuentro se partió ambos equipos fueron muy verticales salteándose la mitad de la cancha. Boca tuvo la oportunidad de llegar al segundo gol con una aventura de Cristian Medina en el área, pero Guido Herrera lo achicó y tapó bien.

Mientras Talleres terminó el primer tiempo dominando, el inicio del complemento fue más parejo. Ambos equipos volvieron a tener oportunidades, cuando Suárez erró un gol abajo del arco. En la siguiente jugada, Giménez quedó mano a mano y no pudo definir.

La tanda de penales interminable

La tanda de penales fue un verdadero espectáculo. Ambos equipos se mostraron firmes en los primeros cinco disparos, pero Boca tuvo la oportunidad de sentenciar la serie cuando Leandro Brey le atajó el penal a Alejandro Martínez. Sin embargo, Pol Fernández falló su chance, dándole una vida extra a Talleres.

En el mata-mata, ambos equipos desperdiciaron oportunidades. Guido Herrera le atajó el penal a Cristian Medina, pero Kevin Mantilla falló el suyo para Talleres, y luego Franco Moyano también malogró su disparo tras el fallo de Aarón Anselmino.

Finalmente, la tanda llegó hasta los arqueros: Leandro Brey convirtió su penal con seguridad, mientras que Guido Herrera erró su tiro, cerrando la tanda en favor de Boca por 8-7.