Escándalo en la Fórmula 1: amenazaron de muerte a un piloto

Luego del Gran Premio de Qatar y en la previa a la definición del campeonato de pilotos, la polémica sacude a la F1.

El piloto italiano, Andrea Kimi Antonelli , recibió una ola de amenazas de muerte y mensajes de odio tras el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 . Más de 1.100 mensajes abusivos inundaron sus redes sociales en menos de 24 horas, después de que miembros de Red Bull insinuaran que había dejado pasar deliberadamente a Lando Norris para beneficiar al piloto de McLaren (4° lugar), líder del campeonato en la previa de la definición en el GP de Abu Dhabi.

Ante la magnitud del acoso, Mercedes anunció la recopilación de pruebas y la solicitud de intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), mientras que la estructura de la bebida energiante reconoció que los dichos tras la competencia en el circuito internacional de Lusail fueron incorrectos.

El origen de la controversia se remonta a una maniobra en la última parte de la carrera en Qatar. Antonelli, que luchaba por el podio frente a Carlos Sainz, perdió el control de su monoplaza en la curva 10 luego de un escenario complicado en la novena, lo que permitió a Norris adelantarlo y obtener una ventaja clave en la lucha por el campeonato. El propio Antonelli explicó: “En la novena curva tuve un momento tremendo y casi me caigo de la pista, así que me salí y perdí la posición ante Lando (en la décima), lo cual fue muy molesto. Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente y perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”.

image

Durante la carrera, el ingeniero de Max Verstappen sugirió por radio que Antonelli “parecía haberlo dejado pasar”. Tras la competencia, Helmut Marko, asesor de Red Bull, declaró que había sido “demasiado obvio” que el piloto de Mercedes había “saludado para dejar pasar” a Norris. Estas declaraciones se propagaron rápidamente y desencadenaron una ola de ataques contra el italiano, quien, como reacción, optó por dejar su foto de perfil completamente negra en redes sociales en un claro signo de rechazo frente a los mensajes de odio en su contra.

La polémica maniobra de Antonelli y Norris

Según un análisis de medios especializados como Planet F1 y Motorsport, se puede ver tanto en la telemetría como en las imágenes on board que la versión del piloto es real, ya que el aire sucio sumado a la situación de los neumáticos calientes provocaron que el Andrea Kimi Antonelli perdiera el tren trasero de su Mercedes en una zona crítica del circuito.

La escalada de hate digital fue inmediata y de una magnitud inusual. Según registros internos de Mercedes, el volumen de mensajes abusivos dirigidos a Antonelli representó un aumento del 1.100% respecto a un domingo habitual. Además, otros 330 comentarios de tono similar llegaron a las cuentas oficiales del equipo. Las agresiones incluyeron amenazas de muerte y ataques personales, lo que encendió las alarmas en el entorno digital de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nachez98/status/1995445268519477635&partner=&hide_thread=false Desde la onboard de Kimi se ve perfectamente como pierde el coche hasta en 2 ocasiones



Esto Helmut Marko lo sabía, y a pesar de ello acusó públicamente a Antonelli de dejarse pasar



Una sobrada más de Helmut Marko que terminará sin consecuenciaspic.twitter.com/4t9FgJCqHe https://t.co/CsDgYvUijn — Nachez (@Nachez98) December 1, 2025

Ante esta situación, Mercedes decidió actuar institucionalmente y llevará el caso ante la FIA, que promueve la campaña United Against Online Abuse, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta pública sobre el incidente. Por su parte, Red Bull publicó un comunicado en el que reconoció que sus comentarios previos y posteriores al GP de Qatar, que sugerían que Antonelli permitió el adelantamiento de Norris, eran “claramente incorrectos”.

“La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea”. No obstante, la disculpa explícita solo llegó de parte de Marko, quien pidió perdón por separado ante un medio alemán.