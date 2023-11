Escándalo en la Scaloneta: la furia de la mujer de Paredes por la fiesta

Camila Galante fue consultada por Mariana Brey y ella fue contundente: "Me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar porque yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que Leandro hace y deja de hacer".

Las palabras de la empresaria fueron más que elocuentes: no desconoció el evento de la polémica, pero sí apartó a su pareja de él.

"Soy una mina tranquila que no va a armar quilombos jamás, pero si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer. De todos modos, esta gente sólo quiere arruinar familias y la imagen de otros para subir un escalón en el mundo de la fama. No me voy a enganchar", agregó.

image.png Leandro Paredes con su mujer y sus hijos

Por último, Galante admite que todo este escándalo le generó mucha incomodidad y la hizo sentir angustia por sus hijos. Pero independientemente de todo eso y en línea con lo que dijo Jorgelina Cardoso, para ella la confianza en su marido, sigue intacta.