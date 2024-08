Escándalo en Talleres de Córdoba: qué hizo su mejor jugador antes de enfrentar a River

A menos de una semana del crucial enfrentamiento en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 contra River Plate, Talleres de Córdoba enfrenta una crisis interna que amenaza con afectar su desempeño en el torneo continental. Ramón Sosa, una de las piezas clave del equipo, ha decidido plantarse y no volver a jugar para el club hasta que se resuelva su futuro, frustrado por la falta de avance en su transferencia al Nottingham Forest de la Premier League.

El delantero paraguayo de 24 años, que tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2026, ha dejado claro tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia que no está dispuesto a seguir participando con el equipo si no se concreta su traspaso al fútbol inglés. La situación llegó a un punto crítico cuando Sosa optó por no viajar a Buenos Aires para el partido de la Liga Profesional contra Barracas Central, y ya ha comunicado que tampoco estará disponible para los encuentros de Libertadores frente a River.