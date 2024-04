Estrategias de ajedrez: River y Boca decidieron las formaciones para el Superclásico

El último cruce entre ambos terminó en un empate 1 a 1 que tuvo un juego vistoso de ambos lados: ninguno se cerró abajo y ambos intentaron proponer. En aquella ocasión, en el Estadio Más Monumental, convirtieron Pablo Solari y Cristian Medina.

CRISTIAN-MEDINA.png Cristian Medina fue expulsado por doble amarilla en el último partido ante Godoy Cruz.

El ex entrenador de Huracán no tendrá disponible en esta ocasión al goleador de aquél partido, por lo que no podrá ayudarlo en una tarea fundamental: que Boca se lleve la primera victoria ante River desde que Demichelis es el entrenador.

El ex Bayern Munich se mantiene invicto en el Superclásico al mando del Millonario. En total disputó tres partidos, con un saldo favorable de dos victorias y un empate.

Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional será el primer cruce mano a mano que Micho tendrá frente al clásico de toda la vida y sin dudas dejará heridas abiertas en cualquier equipo que resulte eliminado.

La probable formación de River para el Superclásico

El entrenador del conjunto millonario, Martín Demichelis, mantiene dos dudas en el armado del equipo, por ello, exigirá hasta último momento a Paulo Díaz y Miguel Borja para saber si están en condiciones de ser titulares.

El defensor chileno padece una molestia en la rodilla izquierda, mientras que el delantero colombiano arrastra un inconveniente muscular en el aductor derecho.

fuY5J5w6G_1290x760__1.jpg Borja y Díaz están en duda para el Superclásico.

En caso que los mencionados futbolistas no estén en óptimas condiciones para afrontar el Superclásico, sus lugares serán ocupados por Daniel Zabala y Facundo Colidio, respectivamente.

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Daniel Zabala, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Miguel Borja o Facundo Colidio y Pablo Solari. DT: Martín Demichelis.

La probable formación de Boca para el Superclásico

El entrenador Diego Martínez realizará un varios cambios, entre ellos, se dará el retorno de Lautaro Blanco, quien cumplió la fecha de suspensión y volverá a ser parte del once titular en lugar de Marcelo Saracchi.

Además, el técnico decidió que el reemplazante de Cristina Medina, que por la roja recibida contra el Tomba se perderá el Superclásico, será el juvenil Jabes Saralegui.

Pese a que Martínez se planteó la opción de utilizar a Luca Langoni desde el inicio junto al goleador Edinson Cavani, finalmente Miguel Merentiel seguirá siendo el ladero del uruguayo.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.