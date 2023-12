Fabián Cubero cumple 45 años: su accidentada primera noche junto a Micaela Viciconte

El ex jugador de Vélez Sarsfield - que fue limpiavidrios para ayudar a la economía de su hogar - y la ex Combate llevan más de seis años juntos y tienen un hijo en común. El recuerdo de aquella vez, para el anecdotario.

Micaela Viciconte (34) y Fabián Cubero están juntos desde hace más de seis años. Fruto del amor, en mayo de 2022 nació Luca , su primer hijo en común. Sin embargo la primera noche de intimidad entre la ex Combate (elnueve) y el férreo defensor de Vélez Sarsfield no fue precisamente lo que se dice apasionada, sino más bien accidentada.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero en una tierna producción de fotos, allá por 2022. Instagram @micaviciconte

Oportunamente invitados al programa de Susana Giménez (Telefe), Viciconte y Cubero revelaron cómo comenzó su relación de pareja. Entre las preguntas de la diva y las respuestas de los integrantes de la pareja surgió un dato cómico, muy gracioso, propio de una comedia de enredos.

Para que no fuesen asediados ni por los paparazzis ni por curiosos, un amigo en común les propuso que ese primer encuentro fuera en un lugar privado. “Estaba en la casa de él. Cuando llegué, él no estaba, llegó tarde”, recordó Viciconte sobre la primera cita en la que no pasó nada más.

La accidentada primera vez entre Mica Viciconte y Fabián Cubero

Después de unos días de silencio de radio llegó la ansiada comunicación telefónica y acordaron verse nuevamente en la casa de Viciconte, en el barrio porteño de Palermo. “Le dije vivo en un departamento, a media cuadra hay una cochera para que dejes el auto y, si querés, salís todo encapuchado”, recordó la panelista tras aclarar que su departamento da a la concurrida avenida Santa Fe.

“Vino a casa, comimos helado, puso una película de guerra, o sea, nada romántico. Se metió en la cama y me dijo ‘Me quedo a dormir’. Re desubicado, también, porque no quería volverse, porque le quedaba lejos ir desde Palermo a Nordelta”, relató al ex Combate ante la atenta escucha de la Diva de los Teléfonos.

Pero más allá de lo atrevido que pudiera resultar la actitud de Cubero, el dato de color surgió cuando la pareja se disponía a mantener relaciones sexuales. “Empezamos, ‘tuqui, tuqui’. Le pregunté si estaba bien y me dice ‘¡No, me estoy acalambrando!’. Le respondí que lo ayudaba a elongar. ¡Todo esto sin ropa, un desastre! Me dice que no me preocupe a lo que le respondí ‘No, te elongo un poco así seguimos’”, recordó la panelista de Ariel en su salsa.

Con mucho humor, Viciconte realizó un recuento de todo lo “negativo” que aconteció aquella noche. “No comimos, no esto, no lo otro. Y encima no tuvimos relaciones. Fue un momento muy cómico”, concluyó la mamá de Luca.