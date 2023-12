La primera foto de la nueva casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La ansiedad pudo con la pareja y, a pesar de no haber terminado con el traslado de los muebles, decidieron pasar la noche en el hogar. "Colchón inflable y practicuna, no se necesita nada más" , escribió Mica mostrando el amplio cuarto con un colchón inflable donde habrían dormido.

Aparte de la historia que exhibió del cuarto, agradeció a las empresas con las que mantiene canje: “Se viene una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan, lo hacen muchas desde el día uno y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo. Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitan siempre están. Gracias”.

En otro, Viciconte apuntó contra quienes la critican por utilizar ese método, y explicó que es una fuente para generarle trabajo a las empresas que auspicia: “A veces recibo comentarios como: ¿tu vida es un canje? Y la verdad que digo que feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo no necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?".