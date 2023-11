Mica Viciconte reveló por qué tiene cara de "mala onda"

Quien le preguntó sobre este aspecto fue el conductor televisivo Fernando Dente : "No te jode que la gente a veces tenga el prejuicio de que sos mala onda por tu cara”. Sin problemas, Viciconte le respondió: "No se, al principio era como bueno.. tengo una cara seria, pero en realidad es mi cara las 24 horas del día ", confirmó tras escuchar la pregunta.

En su relato continuó: “Me considero una persona muy normal. Depende del estado en el que me encuentre, pero para mí cero mala onda". Por otra parte, Dente le contó que apreciación tienen las personas que la conocen en el día a día: "Tenes mucho carácter, gente que conozco y te conoce me dice siempre que te adora”.

Su participación en Combate dejó la marca de la personalidad que tiene: “Soy muy competitiva y me conocieron así. La gente me conoció en un programa donde había que competir y les quedó esa imagen de guerrera que yo tenia".

Y cerró: "No te podes llevar bien con todos igual, si no nos llevamos bien está todo bien yo sigo mi rumbo". En nueve años de los que lleva en la televisión argentina, en la que estuvo un poco alejada por la llegada de su hijo Luca, ha tenido que lidiar con distintas personalidades que existen en los medios.

El dolor de Mica Viciconte por la muerte de una amiga

“Perdí una amiga en marzo de este año”, contó Mica, mientras se acercaba a la fuente donde cada invitado pide un deseo. ”Fue muy pronto y no lo supero todavía”, afirmó.

Y detalló: “Sobrevivió su hijo y su esposo, así que me gustaría que vuelva. Fue muy pronto y no lo supero todavía”, dijo entre lágrimas Mica. "Así que Barby, me gustaría que vuelvas”, contó.

En su relato, la novia del exjugador Fabián Cubero, habla de Bárbara Oliver, nuera de Ramón Díaz, que perdió la vida en un accidente de tránsito en la ruta 5.