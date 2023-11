Cómo era Mica Viciconte antes de ser famosa y la increíble transformación que tuvo

Los primeros pasos de Mica Viciconte

Mica Viciconte se volcó desde muy pequeña hacia el deporte. Estudió para ser guardavidas en las playas marplatenses durante el verano y a los 18 años se independizó y se fue a vivir con un grupo de amigos, cuando no soñaba con ser influencer, modelo, vedette, bailarina y panelista de radio y televisión.

Mica Viciconte promotora.jpg Mica Viciconte versión promotora, antes de la fama.

“Fui moza, promotora, repositora, di clases de natación… Hasta que casi al mismo tiempo me quedé sin laburo, me peleé con mi novio de entonces y robaron en mi departamento. Por eso decidí vender mi Fiat Duna, modelo 90, y cambiar de aire. 'Es ahora o nunca', y me vine a probar suerte a Buenos Aires", aseguró en una entrevista en 2018.

“Me instalé en una residencia universitaria de Palermo durante tres años. Compartía mi cuarto con dos chicas y trabajaba de lo que podía. Me presenté en una agencia de modelos y no me tomaron porque me dijeron que era gorda”, recordó, ya famosa y en pareja con Fabián Cubero, con quien ya tuvo a Luca, de un año y medio.

Multicampeona de Combate y la fama

En 2014, cuando ya estaba perdiendo esperanzas, su papá vio un aviso en el diario. Canal 9 buscaba chicas deportistas para un nuevo programa. Era Combate, aunque ella no lo sabía. Fue al casting y aunque había cientos de postulantes, su personalidad y su capacidad física le hicieron ganarse un lugar.

Mica Viciconte retro.jpg Las primeras producciones de Mica Viciconte.

“Me tocó hacer la fila porque no venía de ninguna agencia. Pero me puse muy nerviosa cuando vi que del otro lado "las vip" entraban más rápido. Fui a quejarme y tanto discutí que me hicieron pasar. La pasé mal en el casting porque me empezaron a preguntar cosas de mi vida privada. A la tercera consulta íntima, les paré el carro…”, comentó Mica Viciconte.

Algo vieron en esa personalidad que la convocaron y en cuatro años del ciclo fue campeona cuatro veces, se hizo famosa y ya no dejaría su lugar en los medios. “Me pude independizar, aunque seguí tres años más en la residencia. Después me fui a vivir con Pitu Blázquez, compañero de Combate, que fue mi novio durante dos años. Recién cuando nos separamos me fui a vivir sola”, dijo. Allí llegarían el Bailando 2017 y Fabián Cubero.

El Bailando, Masterchef Celebrity y la familia

La modelo tuvo gran protagonismo cuando participó del Bailando por un sueño en 2017, donde alcanzó las instancias finales, y lo mismo ocurrió en 2018, cuando fue semifinalista. Ya era la novia de Cubero, mantenía como figura antagónica a Flor Vigna y comenzaba a ser una entrevistada frecuente por sus polémicas, incluida su mala relación con Nicole Neumann.

Su siguiente gran logro en un reality fue haberse consagrado como campeona en la tercera edición de Masterchef Celebrity, uno de los ciclos culinarios más vistos de todos los tiempos en nuestro país. Ya se había transformado en panelista y en una influencer de las más buscadas por las marcas.

Mica Viciconte y Cubero.jpg Mica, Fabián Cubero y su hijo Luca, en sus últimas vacaciones.

Trabajó en numerosos programas de TV como Todas las tardes, Incorrectas, El show del problema, Pampita Online, Está en tus manos, y hoy ocupa un lugar en Ariel en su salsa, el programa de mayor rating de las mañanas en la TV abierta, mientras se encarga de la crianza del pequeño Luca y de su familia ensamblada con Indiana, Allegra y Sienna Cubero.