El día que Indiana Cubero les hizo tomar a sus padres una drástica decisión que cambió sus vidas

Los Instagram de Nicole Neumann y Fabián Cubero repetían las postales familiares con sus nuevas parejas y sus tres hijas. Pero hace un año, algo cambió. La modelo no se volvió a mostrar con Indiana Cubero , y la relación se cortó durante meses hasta una reconciliación que parece acercarse con la fiesta de casamiento de Nicole y Manu Urcera.

Las versiones sobre los motivos que tuvo Indiana Cubero para dejar de vivir con su madre y mudarse a los 14 años a la casa que comparten Fabián Cubero y Mica Viciconte fueron muchas. Se habló de diferencias por la alimentación, de libertades y hasta de un novio no aceptado por Nicole Neumann. Así, la pelea llegó a la Justicia.

Indiana Cubero, artífice de una decisión crucial de sus padres

Indiana es la primogénita de la ya disuelta pareja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 2008 Pero los padres supieron del embarazo cuando vivían en México, justo en el único tramo de la carrera futbolística de Poroto fuera de Vélez Sarsfield, que en 2006 lo había transferido a Tigres de la UNAM.

La noticia de la llegada de la primera hija hizo que Cubero y Nicole cambiaran sus planes y decidieran volver a la Argentina. De hecho, el defensor regresó a Vélez para formar parte del exitoso ciclo conducido técnicamente por Ricardo Gareca en el club de Liniers.

Nicole Neumann y Fabián Cubero.jpg Nicole Neumann y Fabián Cubero cuando la modelo estaba embarazada a la espera de Indiana.

Pero fue la mamá quien hizo más fuerza para el retorno de la pareja al país. "Yo fui una de las que más hinchó para regresar. La idea de tener al bebé lejos de mi familia era algo que me asustaba mucho. Los dos queríamos que nuestra hija naciera en Argentina", le contó la modelo a la revista Gente en diciembre de 2008.

Indiana Cubero nació en la Maternidad Suizo Argentina de Recoleta a las 19 del 18 de octubre de 2008. Pesó 2,900 kilos. Desde ese día, Fabián Cubero y Nicole Neumann rechazaron cualquier plan de irse de la Argentina, lo que se profundizó con el crecimiento de la familia con las llegadas posteriores de Allegra (2011) y Sienna (2014).

Ausencia en las redes y mudanza de Indiana Cubero

La distancia entre Indiana Cubero y Nicole Neumann empezó a verse en las redes sociales. No por lo que mostraban, sino por lo que había dejado de verse. Las fotos de la modelo junto a sus otras dos hijas, Allegra y Sienna, pero sin la mayor de las nenas, se hicieron cada vez más frecuentes.

Nicole Neumann, Manu Urcera, Allegra y Sienna.jpg

La última foto de ellas juntas data de fines de noviembre de 2023, cuando asistieron a una gala solidaria en el Teatro Colón. Cuando para Navidad Indiana Cubero se mostró junto a Fabián Cubero y MIca Viciconte, lejos de su madre, comenzaron las sospechas. Y crecieron porque durante todo el verano no volvieron a verse.

Allí se supo que Indiana Cubero había resuelto antes de las Fiestas pasadas irse a vivir con su padre, su nueva pareja y su hermanito, Luca, enojada con su madre. Y mientras el tiempo las mostraba distanciadas, los motivos por los que la nena se había alejada de su mamá se multiplicaron.

Nicole Neumann nunca quiso hablar del tema en TV, y le apuntó duro a Mica Viciconte, quien sí filtraba datos a los medios y aclaró que el tema estaba “judicializado”. “Lo que pasa en una familia y es delicado se tiene que hablar puertas adentro. Fabián se encarga de todo con los abogados y en la Justicia, donde se tienen que resolver estos temas", dijo Mica Viciconte.

Hijas de cubero portada.jpg

Cumple de 15, reconciliación y noticia bomba

Pese a que todo parecía complicarse, y a que Indiana Cubero no celebró su cumpleaños número 15 con su madre y tampoco estuvo en el casamiento que a principios de noviembre celebraron Nicole Neumann y Manu Urcera en Neuquén, todo había empezado a cambiar el 18 de octubre, cuando la modelo saludó a su hija en las redes por su cumple.

“Quien me dio el título de mamá, felices 15, mi reina. Quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz, te amo”, escribió Nicole Neumann en su Instagram ese día. Luego, pese a no ir al casamiento, Indiana Cubero estuvo en los últimos días en una cena con Nicole y su familia materna. La paz se había sellado.

nicole-neumann-primereo-a-fabian-cubero-con-indiana-en-su-cumpleanos-de-15-1677476.jpg

A la espera de lo que ocurra en la gran fiesta de casamiento, la noticia de un posible embarazo de Nicole Neumann habría sido el motivo por el cual se concretó la reconciliación. Aunque no se sabe si la paz llega con una nueva mudanza a la casa de su madre, quien dijo que Indiana Cubero estaba muy influenciada por su padre, y que ahora eso cambió.