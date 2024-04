Fabricio Illanes reveló la clave del éxito para Deportivo Rincón

El sanjuanino de 9 de Julio arribó a tierras neuquinas unas semanas antes de comenzar el Federal A y se convirtió en una pieza clave para Marcos González en los primeros encuentros vistiendo la 5. “Gracias a Dios el técnico me dio la confianza de jugar estos dos partidos de titular, trabajo para eso en la semana, para estar en el once inicial y si no me toca, apoyaré de afuera o desde donde me toque”, indicó.