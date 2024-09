Facundo Miguel, una de las figuras del año para el puntero Deportivo Rincón

A pesar de no haber jugado la fecha 7, el León sigue siendo el primero en la tabla con 16 puntos , sacándole 5 al segundo. Pero la ventaja no da calma a los neuquinos más allá de tener abrochada la permanencia y clasificación a play offs. "Los objetivos del plantel son claros, se cumplieron algunos y nos queda ahora terminar lo más arriba posible con la mayor cantidad de puntos. Hay un muy lindo ambiente después de estas victorias ", mencionó Miguel.

En la Reválida, los dirigidos por Alejandro Abaurre mantienen un gran invicto. Solo empataron un partido de seis disputados, mostrando una clara mejoría y alcanzando su mejor momento en el ciclo con el entrenador mendocino."Siempre dije que este cuerpo técnico fue distinto y quiso plantear una idea a la cual no nos habíamos acostumbrado y era una lástima que no se nos dieran los resultados, por la forma de trabajar tanto del cuerpo técnico como de nosotros en la cancha", repasó sobre los partidos de la fase regular.

Aquellos partidos que se escapaban o no se podían cerrar desde la vuelta de la fase Regular quedaron atrás. "Me parecía muy injusto que no se nos den los resultados, costó un tiempito, pero por suerte los resultados están ahora. Me pone muy contento el plantel también, no dudaba nunca que iba a suceder", agregó el volante.

Al Deportivo Rincón le restan los últimos dos encuentros, pero ya saben que serán parte de las llaves de eliminación directa que comenzarán a mitades de septiembre. "Es inevitable no pensar en los play-offs, pero esto es partido a partido, ahora nos toca uno muy complicado en las Heras. Ellos tienen que ganar, nosotros queremos seguir con el invicto y sacar la mayor cantidad de puntos posibles", aseguró.

Facundo es una de las piezas claves en el armado del once titular del León, hasta el momento el año es mas que positivo. Pasó de jugar la Liga Confluencia y Regional Amateur al Federal A en muy poco tiempo. "Fue un cambio muy grande, muy lindo para la carrera. Poder estar en una categoría profesional de fútbol argentino para mí es muy lindo. Siempre trato de aprender de los chicos que tienen más experiencia, tomar cada consejo, cada palabra que me da el cuerpo técnico y tanto mis compañeros. Estoy muy contento por el presente mío y del equipo", expresó.

El mediocampo del Deportivo Rincón es uno de los más sólidos de la categoría y con gran juego, algo que ha sabido aprovechar este equipo en la Reválida. "Nos conocemos ya con Luquitas Mellado y con Porti más, venimos jugando hace varios años juntos. Nos toca compartir ahora y me siento muy cómodo con ellos también", sostuvo.

La solidez del juego y el equipo quedó demostrada en la tabla de posiciones y los resultados, sobre todo porque el León fue contra lo imposible y logró tres victorias lejos de casa y van por una más. "Venimos ganando el visitante, que antes no se nos había podido dar. Como dije, me parecía medio injusto que no se nos dé por la manera en la que jugábamos. Nunca sentimos que hubo un equipo que nos pasó por arriba cuando salimos acá de casa, por eso ahora se dan los resultados y eso aclara un poco el panorama también para lo que viene", explicó.

Deportivo Rincón, ¿con titulares a Mendoza?

Con dos de los principales objetivos cumplidos y en la previa a disputar play offs muchos piensan que podría haber rotación de jugadores para que algunos descansen, sin embargo en el equipo de Abaurre parece que eso no sucedería. "La idea es siempre ganar, queremos terminar bien arriba, punteros invictos, ese es el objetivo que tenemos. Es el mensaje que nos transmite el cuerpo técnico y es el mensaje que se puso en el plantel. La decisión la toma el técnico y nosotros acataremos", concluyó el jugador.