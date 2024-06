Famoso periodista criticó a River por sus compras: "¿Con esto van a ganar la Copa?"

Castillo 1.jpg Martín Demichelis quiere reforzar a su River

Los refuerzos que quiere River y Martín Demichelis

En la defensa, la búsqueda se centra en un marcador central diestro y otro zurdo. Germán Pezzella es la opción más firme, pero su llegada depende de que River ejecute su cláusula de rescisión, lo que requeriría una oferta de 5.000.000 de euros. Otra posibilidad es Valentín Gómez, el joven capitán de Vélez, cuya cláusula de rescisión es de 10.000.000 de dólares. Vélez estaría dispuesto a negociar, siempre y cuando se reserve un porcentaje del pase del jugador.

Mientras River busca fortalecer su plantel, enfrenta una crisis interna con el entrenador Martín Demichelis. El periodista Hernán Castillo lanzó una dura crítica en el programa radial que conduce en Continental 590, afirmando que con los refuerzos que tiene en mente River, no podrá ganar la Copa Libertadores.

Castillo 2.jpg Hernán Castillo

La dura crítica de Hernán Castillo contra River y sus refuerzos

"Ledesma, Bareiro, Pezzella y Peña Biafore, ¿Estos van a ser los 4 o 5 refuerzos para ganar la Copa? Con esto no van a cambiar la lista para ganar la copa", aseguró Germán Castillo.

Ya hace unos días el periodista había apuntado fuerte contra Martín Demichelis por su manejo de grupo: "los jugadores ya no lo quieren". Castillo se refirió a la dura eliminación de la Copa Argentina 2024 ante Temperley y a la siguiente caída con Argentinos Juniors como puntos de quiebre en la relación entre el plantel y el DT. Según Castillo, la situación se deterioró aún más tras una charla privada de Demichelis con periodistas en septiembre pasado, donde criticó a varios referentes del equipo.

"Les voy a decir ahora lo que va a pasar con River: le va a ganar a Táchira, le va a ganar a Tigre, le va a ganar a Riestra y algún zonzo se va a confundir; yo no me confundo. Este equipo, este ciclo está recontra cumplido", expresó Castillo, subrayando que "los jugadores no lo quieren, no lo respetan, no le responden, no se juegan la piel por él".