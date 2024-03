Federal A: Cipolletti, Deportivo Rincón y un factor en común

El Albinegro cayó en un partido chato ante Kimberley en Mar del Plata, un típico duelo de comienzo de torneo y en una categoría de las más ríspidas del fútbol argentino. Además de los futbolístico, donde no quedó nada positivo para Cipo, lo más importante será levantar el ánimo del plantel, porque después del primer gol del local no pudo reaccionar y no dejó una buena imagen.