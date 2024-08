Federal A: cómo quedó la tabla de la Reválida tras las victorias de Rincón y Cipo

tabla reválida fecha 6.jpg

Cipolletti logró su primer triunfo del año en condición de visitante y por primera vez en la temporada ganó dos partidos consecutivos. Estos últimos seis puntos obtenidos cambiaron la perspectiva del equipo en la tabla. El Albinegro tiene serias chances de meterse entre los primeros seis de la zona que pasarán de fase y seguirán compitiendo.

Además, el conjunto de Gabriel Nasta mantiene los ocho puntos de diferencia sobre el equipo que está descendiendo y al cual recibirá en la próxima fecha, Ferro de General Pico.

De hecho, en la pelea por no descender el verde pampeano se acercó mucho a Círculo Deportivo, que no para de perder, y a Estudiantes de San Luis, que también cayó de visitante.

En la disputa por no bajar al Regional Amateur, además de Rincón y Juventud Unida, esta fecha se sumó Huracán Las Heras, que con su victoria sobre el Papero selló la continuidad en la categoría.

tabla reválida fecha 6 descenso.jpg

Cabe recordar que tanto para la tabla de la Reválida como para la acumulada por no descender, los nueve equipos de la zona A sumaron tres puntos por la deserción de Sansinena de Cerri, que dejó de jugar por falta de presupuesto cuando todavía se desarrollaba la etapa regular.

Cómo se juegan las últimas tres fechas

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Estudiantes vs. Huracán Las Heras, Círculo Deportivo vs. San Martín, Cipolletti vs. Ferro y Sol de Mayo vs. Juventud Unida.

LIBRE: Rincón.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti, Ferro vs. Círculo Deportivo, San Martín vs. Estudiantes y Huracán Las Heras vs. Rincón

LIBRE: Sol de Mayo.

Fecha 9 (15 de Septiembre).

Rincón vs. San Martín, Estudiantes vs. Ferro, Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario y Cipolletti vs. Sol de Mayo

LIBRE: Huracán Las Heras.