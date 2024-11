Fernando Gago borró un jugador de Boca tras un imperdonable error

Jabes Saralegui, joven promesa de Boca Juniors, enfrenta un panorama incierto en medio de los cambios tácticos implementados por Fernando Gago . A pesar de haber sido una figura prometedora y determinante en algunos partidos importantes, el mediocampista parece haber quedado relegado en las preferencias del nuevo entrenador, quien aún no lo considera una opción fija en este momento crítico que atraviesa el equipo.

El volante, quien ha sido una de las revelaciones de Boca en los últimos años, participó recientemente en el partido contra Lanús, un encuentro que el equipo de la Ribera perdió 1-0 en La Fortaleza. Saralegui ingresó en la segunda mitad como parte de un ajuste táctico, pero no logró un desempeño que convenciera a Gago y su cuerpo técnico. Durante sus 21 minutos en cancha, Saralegui mostró dificultades para retener el balón y asegurar la marca, errores que según algunos trascendidos internos, habrían influido en la jugada que desembocó en el gol de Eduardo Salvio, cuyo tanto sentenció la victoria del Granate.

Saralegui 1.jpg Saralegui no será tenido en cuenta por Fernando Gago

Saralegui, de promesa a colgado por Fernando Gago

El joven mediocampista intentó un cambio de frente en una zona delicada, un pase hacia la izquierda que terminó interceptado por el extremo de Lanús, quien rápidamente asistió a Salvio para que definiera y activara la ley del ex. Esta acción, sumada a las observaciones que Gago ha hecho en los entrenamientos, reforzó en el DT la decisión de no contar con él en el plantel para el partido contra Godoy Cruz, lo que generó sorpresa en el mundo Boca, especialmente al no haber reporte alguno de lesión que justificara su ausencia.