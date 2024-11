Qué dijo Fernando Gago tras su primera victoria en Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EzeCABJ_18/status/1854340954565546150&partner=&hide_thread=false "¿Que le dijiste a los jugadores para cambiar tanto la imagen de lo que fue el segundo tiempo frente a Lanús? A este Boca, que jugó muy buen partido y te dejó conforme"



Gago: Queda ahí adentro.



El silencio invadió toda la conferencia de prensa. Declaración del carajo. pic.twitter.com/5XMbfXHMkS — Eze (@EzeCABJ_18) November 7, 2024

En base a esto, concluyó: “El partido en líneas generales fue muy bueno, repito que se asemeja bastante a lo que pretendo. Es lindo por la manera que se encontró”. Brian Aguirre, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Exequiel Zeballos anotaron los goles de Boca.

Barinaga, Saracchi y Pol Fernández: las sorpresas en el 11 de Gago que le rindieron a Boca

Para este partido hubieron varias sorpresas, como Juan Barinaga. Ante esto, Gago explicó: “Mi manera de trabajar es que todos necesitan jugar y oportunidades, se lo ganan en los entrenamientos. No saco a un jugador por un rendimiento, pero sí lo pongo por eso. Los jugadores tienen la motivación que todos se ganan el puesto día a día. Acá nadie tiene el puesto asegurado, los futbolistas lo saben”

Otras dos apariciones fueron la de Marcelo Saracchi y Pol Fernández. De ellos dijo: “Saracchi nos da mucha amplitud, tiene un nivel físico muy bueno desde los numeritos que analizan los preparadores físicos. Tiene el juego asociado que a mi entender es más fácil, porque lo entrena en su selección con Bielsa (en Uruguay). Facilita y le hace más fácil determinadas cosas a lo que yo pretendo, y no me comparo ni cerca a Marcelo. Él lo entiende, tiene juego asociado, no finaliza siempre por la banda, se mete adentro. Lo mismo con Pol, tienen muy buenas características para iniciar juego y pase final. Yo cuento con todos, más allá de la situación que hayan pasado, les dije a todos que cuento con todos. Podrán jugar o no, pero iremos viendo cada formación que arme”.

Finalmente, el entrenador eligió no mirar adelante en el tiempo y, antes que la semifinal con Vélez por Copa Argentina, piensa en el próximo partido: “Me enteré ayer cuando lo dijeron, yo estoy pensando en el partido del domingo (ante Sarmiento), no tengo que pensar en el 27, que es el objetivo y lo sabemos, pero para la semi falta tiempo″