Sebastián Battaglia apuntó con todo a Gago, el nuevo DT de Boca

El ex entrenador Xeneize habló nuevamente sobre la gestión Riquelme y ahora lanzó críticas contra el actual DT

Es que la llegada de Pintita trajo consigo el cambio de algunas rutinas internas. Si bien todavía no pudo ganar desde su debut como director técnico ante Tigre -dos empates y dos derrotas-, tomó decisiones que modificaron el día a día del plantel y marcaron el rumbo de lo que pretende.

Por ejemplo, los jugadores deberán madrugar para realizarse controles obligatorios de peso en el predio de Ezeiza, algo con lo que uno de sus antecesores en el cargo y ex compañero se mostró en desacuerdo.

Sebastián Battaglia sobre el método de Fernando Gago

El futbolista más ganador de la historia con la camiseta azul y oro dio una entrevista con Radio Splendid, en donde arrancó: "Yo tengo mis dudas. Está bien que el técnico tenga esas reglas, pero no es una buena propaganda para una institución. Entiendo que los jugadores tienen que estar en forma, pero me parece demasiado bajar seis kilos en tan poco tiempo".

En los últimos días, trascendieron unas imágenes de Marcos Rojo en la que se percibía un notorio cambio físico. Y hasta se dijo que había adelgazado cerca de seis kilos. Sin embargo, lo concreto es que, de acuerdo a lo que deslizaron en las paredes de La Bombonera, ningún futbolista deberá estar por encima del peso ideal que estime el cuerpo técnico.

El que incumpla esa norma, no jugará. Es una medida que Gago tomó en sus pasos previos en Aldosivi, Racing y Chivas de Guadalajara y Boca no será la excepción. No le tiembla el pulso al momento de dejar afuera a una figura por este tema.

"No debería ser algo institucional esa regla. No está bueno para el jugador ni para el entrenador que acaba de irse (Diego Martínez). Es llamativo", continuó Battaglia, que actualmente está sin empleo como entrenador de un plantel profesional.

Si bien no se confirmó que fuera por el motivo particular del peso, las ausencias de Gary Medel y Frank Fabra en los convocados de sus primeros partidos estuvieron relacionadas con su nivel físico.

Battaglia volvió a apuntar contra el Consejo del Fútbol

Battaglia también expresó su deseo de que Boca empiece a ganar para no sufrir en la tabla anual. "Puede ser un golpe bastante duro que Boca no compita nuevamente en la Copa Libertadores. Por eso tienen que empezar a responder y ojalá que lo puedan hacer en este tiempo. Es lo que quieren los hinchas".

Por último, cargó contra el Consejo de Fútbol, que lo echó de su cargo como DT en una estación de servicio: "No quiero volver sobre algo de lo que ya pasó hace tiempo. Me castigaron demasiado por lo que dije en una conferencia de prensa. Son maneras y formas, pero con eso te digo todo".