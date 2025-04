Fernando Gago rompió el silencio y habló de todo: Palacios, el cambio de arquero y su posible despido como DT de Boca

Además, sostuvo que nunca se vio dejando el cargo como DT, más allá de la temprana derrota en la máxima competencia continental: "De mi lado, nunca me vi afuera de Boca".

En su análisis, siguió remarcando la complejididad que significó salir adelante después de lo de Alianza Lima: "Todo inicio de una preparación lleva tiempo, son procesos. Y a partir de eso se generan proyecto. Hubo momentos buenos, momentos que no me gustaron. Tuvimos un golpe muy duro, nos queda esa sensación amarga, pero sabiendo que tenermos que seguir creciendo".

Después, también remarcó lo que significa la institución para él: “Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá”.

La presión del mundo Boca y la polémica con Palacios

Por otro lado, Fernando Gago también hizo mención a lo que representa la institución de la Ribera y la exigencia de ganar todo: “Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Ahora, hay una forma, tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso”.

Carlos Palacios.jpg Carlos Palacios con la camiseta de Boca

Por último, acerca de la sanción a Carlos Palacios, expresó: "Son reglas de convivencia que se ponen desde el primer día, CT y jugadores, hay un 'reglamento' interno donde cada uno tiene responsabilidades: se merecen el mismo respeto todos los futbolistas Carlos no llegó al entrenamiento y yo tomé la decisión".