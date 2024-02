Fernando Inda, el referente histórico de Deportivo Rincón que sueña con el ascenso

“La verdad que estamos conformes con el partido que hicimos, creo que fuimos superiores en todo el partido. Pudimos haber ampliado un poco más el marcador, tuvimos ocasiones claras pero no la fortuna de que entren. El 2 a 0 es un lindo resultado, sabemos que somos un equipo fuerte y para ellos va a ser difícil remontarlo”, declaró Fernando Inda a LM.

El referente histórico del León habló del duelo que tendrán en la cancha de Jorge Newbery el próximo domingo. “Nos estamos preparando duro para el partido de vuelta, estamos haciéndonos fuertes como grupo. Sabemos que vamos a una cancha difícil, el contexto seguramente no va a ser el mejor , sabemos que es una oportunidad única y no la vamos a dejar pasar”, advirtió.

Inda, de 38 años, es una de las figuras más queridas del Deportivo Rincón. Con su experiencia y jerarquía logró ampliar la ventaja en el resultado en el encuentro de ida, lo que lo llenó de ilusión pensando en el ascenso. “Se me pasan un montón de sensaciones, sobre todo por todos los años que venimos trabajando, buscando estar en la cima, son un montón de momentos que se cruzan en ese instante. Era un gol que lo venía buscando, entré en algunos partidos donde tuve situaciones y no la pude meter. Gracias a Dios el otro día me tocó hacerlo”, afirmó.

inda rincon 2.jpg

Más allá de ser el autor y del reconocimiento que le hacen por el segundo tanto, Fernando se saca el protagonismo y se lo da a cada uno de los que componen al León. “Contento por el gol pero más que nada por todos, por los compañeros, por el torneo que venimos haciendo, por el esfuerzo de la dirigencia y el cuerpo técnico, es un cúmulo de cosas positivas. En 10 segundos recopilas y te acordás de todo”, dijo.

"La Madriguera" de Comodoro será el escenario el domingo y el 2 a 0 parece ser amplio pero en el fútbol no hay nada escrito. Puede ser un paso clave para dejar atrás el largo transitar en la zona Patagónica e ir a la gran definición por un lugar en la tercera división del fútbol argentino. “Ojalá que para la vuelta podamos tener la misma suerte y podamos traernos la clasificación. Nuestro grupo está muy bien, nos hemos acoplado excelente, estamos todos enfocados en lo mismo, en llegar al último partido y vamos a pelear por eso”, mencionó con seguridad.

Cada estadio y terreno tiene sus propias características, los contextos son diferentes y para el León fue positivo comenzar la llave con su gente. “De local somos fuertes, entonces no sé si es tanto lo que esperamos del rival, nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros. Por nombre por ahí ellos podían haber propuesto un poquito más. Tienen sus armas y trabajaron el partido a su manera. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ahora queda laburar en la semana para ir a Comodoro y traernos un buen resultado”, explicó sobre el rival.

Rincón viajará 1331 kilómetros para llegar a Comodoro Rivadavia y defender la ventaja que obtuvieron en casa. Para Inda no importan los kilómetros sino mantenerse concentrados y recuperar a cada jugador para estar óptimos. “Nos espera un viaje, tenemos que entrenar todavía pero vamos con la mejor predisposición. Estamos a un pasito, tratamos de recuperar en la semana a los que no están al cien para poder llegar de la mejor manera todos”, concluyó.