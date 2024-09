Fórmula 1: quién es la mamá de Franco Colapinto, el pilar más importante en su carrera

Untitled design.png

Quién es Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto

Andrea Trofimczuk es mamá de Franco y Martina Colapinto. Está separada del papá de sus hijos y ha sido el apoyo más grande para el piloto desde su tiempo en el karting.

“Sabemos que es muy difícil llegar ahí, prácticamente imposible. No caigo y creo que a él le pasa lo mismo”, reveló la madre en el canal de noticias TN.

Andrea tiene un perfil muy bajo en las redes sociales, pero en algunas publicaciones ha mostrado algunos de sus emprendimientos como la venta de indumentaria.

La madre de Colapinto, que está en pareja desde el 2017, siempre mostró el apoyo a su hijo. Cuando Franco se mudó a los 14 años a España para enfocarse en las carreras, hizo todo lo posible para estar con él desde la distancia.

“Uno va criando a sus hijos como cree que está bien, pero es como que no tenía las armas. De repente, para hacerse sus cosas, cocinarse, lavarse la ropa; o sea, no estaba preparado para eso. Y tuvo que aprender a los ponchazos (…) Para mí, del otro lado del teléfono, tener que explicarle cómo se lavaba una ropa interior o cómo se hacía unos fideos era bastante duro, porque me generaba mucha angustia. Sus 14 años fueron muy duro para todos, no solo para mí”, contó la mujer en Campeones sobre los inicios de Colapinto.

En una entrevista con Infobae, Andrea reconoció lo ingrato que suele ser el automovilismo. “Hubo muchos momentos, porque es un deporte en el que se tienen más frustraciones que éxitos. El problema más grande era que estaba con poca contención familiar, si bien María y Jamie, antes de eso, Emi y Romi, que fue la pareja con la que estuvo viviendo un año y pico, supieron cómo llevarlo y contenerlo, la necesidad de una familia se notó en muchos momentos de su carrera”, agregó la mujer.

“Hubo momentos feos y de frustración, también hubo buenos, pero con la ayuda de su psicólogo (Gustavo Ruiz) aprendió a compensar un poco mejor las frustraciones o los escollos que fue teniendo”, confesó la madre del piloto.