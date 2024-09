Franco Colapinto en Singapur: "Si elegíamos bien la estrategia, sumábamos puntos"

"Hice lo mejor que pude, hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez. Sino lo podría haber aguantado. Hulkenberg lo aguantó y tenía menos ritmo que yo. Si elegíamos bien la estrategia, sumábamos puntos". La frase pertenece a Franco Colapinto , luego del Gran Premio de Singapur por la Fórmula 1 . El argentino finalizó undécimo con un buen desempeño, pero no pudo sumar en el circuito callejero de Marina Bay.

"Hice lo mejor que pude. Me da bronca no haber sumado después de una carrera tan dura, pero sirve para la experiencia", agregó el piloto de Williams después de bajarse del auto.

“Con las gomas medias me fue muy bien, con las duras me empecé a cansar mucho y estaba más al límite yo que la máquina, pero creo que fue una buena primera carrera en Singapur, ya que son carreras muy duras”, exclamó.

Y agregó: "me hubiera gustado llegar a los puntos, fue una carrera compleja, sin safety car, pero estoy feliz por haberla terminado”.

A su vez, también analizó la gran largada que tuvo, en la que adelantó dos posiciones y le permitió ingresar en la zona de puntos, pero que no pudo mantener a lo largo de la carrera.

“Fue una buena salida, había lugar por adentro y me tiré. Avance dos puestos que me ayudaron a meterme en los puntos”, expresó el joven piloto de 21 años.

A su vez, sentenció: “una lástima no haber podido mantenerme en el Top 10 por una parada un poco tarde y lenta. Son cosas que están fuera de mi control. El equipo me paró tarde. No hay mucho que yo pueda hacer. Fue una decisión de ellos que salió mal y esperemos que no suceda otra vez porque es complicado estar en esa posición y cuando se consigue hay que defenderla bien”.

Por último, Colapinto fue consultado por los dichos de Sergio “Checo” Pérez, acerca de sus habilidades y lo mucho que le costó al mexicano pasarlo durante la carrera.

El piloto de Red Bull exclamó durante la misma que “es muy bueno, no lo puedo pasar”, con referencia al piloto argentino de Williams que aguantó con gran categoría las arremetidas del experimentado corredor centroamericano.

Ante esto, el pilarense dijo: “Un capo checo, lo veía desde chico en casa y ahora estar corriendo contra él es muy lindo. Es un gran piloto. No me podía pasar por este circuito, en otro me hubiera pasado. Lamentablemente me adelantaron en los boxes”.

Embed "HICE LO MEJOR QUE PUDE, CREO QUE HICE TODO BIEN. ME PARARON MUY TARDE Y ME PASÓ PÉREZ..."



Las primeras palabras de Franco Colapinto tras la carrera



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/lwkZGYEy3g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Pese a no conseguir sumar puntos, Colapinto protagonizó una de las mejores maniobras de la carrera al escalar tres posiciones en la largada y luego demostró que está a la altura de la categoría reina del automovilismo, donde no bajó del duodécimo puesto en ninguna de las tres carreras.

La próxima prueba para Colapinto en la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.