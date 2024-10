Fórmula Uno: Franco Colapinto habló sobre las dificultades para los pilotos sudamericanos

Colapinto destacó el potencial de los deportistas sudamericanos: "Hay mucho talento en Sudamérica y lo mostramos cuando alguien tiene una oportunidad de rendir. Ahora están mejorando, Lewis (Hamilton) habló de lo importante que es ser bienvenido, y el habló de cómo no fue tan bienvenido y ahora da lo que él no tuvo, pero me encontré una parrilla muy abierta que me dio la bienvenida , y es emocionante ver como estamos progresando como sociedad".

Franco Colapinto, polémicas declaraciones

El argentino destacó a su equipo: "Me dieron una oportunidad increíble, gracias a James (Vowles). Todo el equipo me dio mucha confianza. No esperaba conseguirlo este año y trato de hacer lo mejor posible, tener los mejores resultados para demostrar que merezco estar aquí", dijo.

La noticia bomba sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

El pasado fin de semana en el Gran Premio de México el pilarense se convirtió en una de las figuras destacadas tras una actuación que no solo le valió el respeto del jefe de su equipo, Williams, sino que también atrajo los elogios del mismísimo tricampeón de Fórmula 1, Max Verstappen.

Tras toda la escalada respecto a su gran performance en apenas cuatro carreras disputadas, se filtró un importante rumor de lo que podría ser de Franco para el 2025, donde aún no tiene un asiento asegurado pero la reconocida escudería Red Bull querría comprar su pase para tenerlo en su equipo.

La oferta de Red Bull por Franco Colapinto

Durante el fin de semana llamó la atención la afirmación del periodista neerlandés Jack Plooij, quien asegura que Red Bull le ofreció 20 millones de dólares a Williams para quedarse con los servicios de Franco Colapinto.

Según su información, la idea del holding austríaco sería llevar directamente al argentino a Red Bull, en lugar de Checo Pérez. La versión surge luego de que Helmut Marko, asesor principal de Red Bull para la F1, considerara “poco viable” la adquisición ‘a préstamo sin opción’ de un piloto de otra academia.

El austríaco dijo que "Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo".

Pero los grandes titulares de Marko pour la galerie son una especialidad de la casa, y no sorprendería que intentase despistar o ‘bajarle el precio’ a una negociación en marcha. Asimismo, Franco Colapinto descartó ayer como versiones sin sustento las que hablaban de negociaciones para que sume su talento al mundo Red Bull: “Yo no sé de ninguna negociación”, declaró.

Desde Williams no se niegan a ceder al pilarense en caso de un acuerdo favorable al equipo británico. Cuando el jefe del equipo, James Vowles, fue consultado antes del GP de México, dijo: “Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente”.