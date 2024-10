Franco Colapinto culpó a Lawson por la penalización en México: "Que lo describa él"

"No es lo ideal ir con todos los tools cerrados como fuimos hoy, pero hay que trabajar para que no pase de vuelta en Brasil. En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba era tener una goma media con menos vueltas que los demás, por eso me quedé afuera con las duras, aunque seguí haciendo buenos tiempos y siendo competitivo . Igual acá siempre es complicado, tengo ganas de ir a Interlagos", remarcó el joven de 21 años con respecto a la estrategia escogida.

El fuerte cruce entre Franco Colapinto y Liam Lawson

Por otra parte, el pichón de crack criticó la decisión del órgano rector de castigarlo por la polémica colisión con el neocelandés: "Con Liam no pasó nada, frenó muy tarde y se pasó, venía por el polvo. Me dejó sin pista y creo que, cuando quiso volver, me tocó. Pueden pedirle a él que lo describa, me empujó afuera y después intentó hacer una tijera en la curva dos, me chocó la rueda trasera delantera. Oscar Piastri también hizo lo mismo en el primer giro, parece que todos buscaban esa parte".

#F1xFoxSports | ¡TREMENDA MANIOBRA DE COLAPINTO PARA SUPERAR A LAWSON!



De todas formas, la promesa concluyó que quedó conforme con su desempeño en el circuito Hermanos Rodríguez: "Creo que fue una carrera decente, al fin de cuentas. No fue suficiente para terminar en los puntos, eso sí, porque no fuimos lo suficientemente fuertes en el ritmo de la carrera. Creo que ahora vamos a tener una mejor oportunidad".