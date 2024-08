Franco Colapinto contó quién es su ídolo en la F1 y reveló cómo será su futuro

El nacido en Pilar tiene apenas 21 años pero tanto en la vida como en la pista de carrera parece un adulto, con una gran responsabilidad en sus espaldas y con un talento descomunal que no deja indiferente a nadie y permite soñar a los fierreros con volver a ver otro corredor celeste y blanco en la Fórmula 1.

image.png

Franco Colapinto contó quienes son sus referentes de la F1

En una nota con el medio deportivo Olé, Franco habló de todo, y cuando le preguntaron por sus ídolos y por su fanatismo por el Flaco Traverso, Colapinto señaló en primer lugar: “Traverso es uno de mis ídolos”.

“Más que nada Senna, fue un poco con el que crecí, él y Fangio. Por ellos me metí en el mundo del automovilismo. Y hay varios otros que son un poquito ídolos, pero ellos son los que me representan”, agregó después, en referencia a los míticos corredores Ayrton Senna de Brasil y el argentino Juan Manuel Fangio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1823066600893001757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1823066600893001757%7Ctwgr%5Ecd936e48b48e1bbf60c555080dbd8a01528927c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Fautos%2Ffranco-colapinto-buenos-aires-f1-formula-1-messi-bizarrap-gulf-tour_0_K6lkpHxdfq.html&partner=&hide_thread=false SIGUIERON A COLAPINTO DURANTE ¡2 KM! EN BICIS



Dos chicos de 16 y 17 años acompañaron en bicicletas a Franco Colapinto durante su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires



@nicolaroccanarvaez @SilvaFabrizio pic.twitter.com/sWC97vLmSR — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2024

Luego, respecto a su futuro en la categoría que está disputando, contó: “En las últimas tres carreras no sumé puntos y me perjudicó un montón, porque debería estar 2° o 3° en el campeonato. Pero es un trabajo en equipo: a principio de año me equivoqué, tuve errores de novato y los fui corrigiendo con el correr de las carreras, y en las últimas hubo errores claros del equipo”.

“Somos un grupo, cuando uno falla y el otro no, hay que reforzarnos en conjunto. Tendría que haber sumado mucho y no lo hice, pero así son las carreras. A veces son un poco injustas, hay muchos factores que el piloto no puede controlar”, cerró respecto a sus posibilidades de campeonar en la F2.

Franco Colapinto sobre sus posibilidades en la F1

image.png

Respecto a la llegada de los pilotos Sainz y Albon a la escudería Williams, el argentino hizo referencia a sus chances de subir a la máxima categoría en tiempo cercano: “Son dos pilotos con experiencia, y uno viene de Ferrari. Son buenos, rápidos, eso va a ser bueno para el equipo… capaz malo para mí, jaja”.

“Pero creo que voy a tener la oportunidad tarde o temprano, estoy luchando por eso desde chico y espero que llegue. Sin dudas en algún momento se va a dar. Obviamente hay que seguir trabajando en Fórmula 2, en eso estoy enfocado y tratando de hacer lo mejor posible”, cerró el pilarense.