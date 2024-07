La fuerte frase de Franco Colapinto tras abandonar en la Fórmula 2

El piloto argentino no pudo competir en el Gran Premio de Bélgica y no ocultó su calentura a la hora de hablar de su auto.

Este domingo se disputó la Feature Race y será algo que buscará olvidar rápidamente, Tras una buena largada, no pudo completar ni la primera vuelta y tuvo que abandonar la carrera .

Este suceso, sumado al toque entre Bearman y Marti, hizo que ingresara el safty car para que pudieran despejar la pista.

Isack Hadjar fue el ganador, detrás suyo terminaron Gabriel Bortoleto y Crawford, que completaron el podio.

Las frases de Colapinto, caliente por el abandono

El argentino lamentó lo sucedido y no pudo ocultar su frustración: "Otra carrera más sin sumar, la tercera consecutiva que no sumo y en ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó, me da un poco de bronca porque perdimos de vuelta muchos puntos".

"Hoy era una carrera para terminar en el podio, entre los cuatro primeros. Teníamos una muy buena estrategia que funcionó bastante bien. Solo eso, bronca. Cuando no hacés nada mal y la cosas no salen, da bronca", dijo Colapinto que buscará su revancha el 30 de agosto, cuando se reanude la competencia.

"Tenemos un problema siempre que es que se sobrecalienta bastante el auto en las largadas. Tuvo un problema en el embrague me parece. Espero que se haya roto el motor porque es bastante malo. Así que sería bueno que se haya roto. Debe ser un sensor, tiene mil sensores y es todo una verga, se rompen cada dos por tres. Viste que les pasó a varios pilotos en la temporada y a mi me pasó que tuve problemas. Yo que se, después veremos", declaró el piloto argentino.

El periodista de ESPN intentó tranquilizarlo con un mensaje optimista porque tendrá tiempo para ver a sus seres queridos y el equipo podrá trabajar en el auto. "Ojalá que se pueda solucionar. Ya veremos y si no lo romperemos pronto", dijo Franco entre risas. "Está lindo ver un poco a la familia y volver recargado para lo que viene", finalizó.

Colapinto, presente y futuro

Inició en el karting a los 9 años y ha escalado categorías con éxito. Forma parte de la Academia de Pilotos de Williams y se posiciona como uno de los jóvenes pilotos más prometedores del mundo.