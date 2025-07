Franco Colapinto habló con la prensa en Spa y contó que piensa de la Fórmula 1 en Argentina

Embed - F1 Pre-Race Press Conference - Fernando Alonso, Franco Colapinto & Nico Hülkenberg | Belgian GP 2025

En cuanto a lo que se viene en la Fórmula 1 para el joven piloto de Alpine, que será esta carrera en Bélgica y el Gran Premio de Hungría antes de un parate aproximado de un mes, el argentino dijo que no se tomará vacaciones: “En mi caso, creo que vacaciones no hay así que seguiré empujando y buscando más performance que es lo que quiero. Con todo el equipo estamos trabajando bien y buscando los puntos débiles, entendiendo cómo mejorar el auto. Sabemos que hay circuitos donde somos más vulnerables como Spa, que vamos a fondo".

Y agregó que en su balance de la temporada “no fueron las carreras que esperaba” y que para mejorar habrá que tomar en cuenta que deben tomarse acciones en conjunto: “Es un paquete. El auto tiene que andar, el piloto adaptarse y así fuimos mejorando y creo que va llegando”.

Las declaraciones de Franco Colapinto

Franco Colapinto reconoció que está intentando encontrar su mejor versión en Alpine y que su objetivo es poder estar cómodo y contento con el auto, como estuvo al principio en Silverstone. “Hay que estar enfocados”, indicó en diálogo con ESPN. En tanto que lamentó no haber podido correr en Inglaterra: “Me hubiese encantado haber tenido esa experiencia bajo el agua. A mí me gusta el agua. En Silverstone había dado bien esas vueltas sin conocer el auto así que tenía confianza. Después, el hecho de no correr, haber ganado esa experiencia bajo la lluvia hubiese sido ideal. Más allá de todo, creo que podemos tener un buen fin de semana si aprovechamos las oportunidades”.

Consultado por el reciente anuncio del regreso del MotoGP a la Argentina, Colapinto valoró la elección de Buenos Aires como sede. “MotoGP correrá en Argentina. Me parece genial que sea en Buenos Aires, donde hay tanta afición. Traer de vuelta la F1 será más difícil, pero sería fantástico si se logra. Me encantaría, por supuesto. Es uno de mis sueños, pero todavía parece un poco lejano. Hay mucho trabajo por hacer para que la F1 vaya allí, pero sería maravilloso si en el futuro pudiera hacerse realidad”, comentó en medio del diálogo con la prensa.

También habló sobre sus experiencias en el mítico trazado con las categorías teloneras de la Fórmula 1 y el valor que tiene para él de cara al fin de semana en Bélgica. “La Fórmula 2 es un gran campeonato, pero aún no te prepara del todo para la F1. He aprendido mucho en las últimas carreras”.

Por último, Colapinto reflexionó sobre cómo aprovechar los momentos libres que deja la alta competencia para así poder disfrutar de la familia. “Hoy en día los deportistas son criticados por tener sus momentos libres. Creo que es muy importante balancear la vida. Pero cuando estás todo un año con 24 carreras, todo los días en la fábrica, eso al final se vuelve un poco pesado y no tener esos recreos para hacer vida normal como una persona común, te va quemando. A lo largo de los años, para tener esa carrera de 10 años jugando al tenis como decía David (Nalbandian), necesitás de esos momentos libres. Es a lo que uno se va acostumbrando. Yo, desde chiquito quería correr en la Fórmula 1 y es todo Fórmula 1, pero está bien tomarse un tiempo para descansar, reflexionar y para volver más fuerte para lo próximo", expresó.