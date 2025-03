Franco Colapinto mostró desde el simulador de Alpine como se maneja en el GP de Australia

El argentino identificó como “una gran oportunidad de sobrepaso” el sector del segundo DRS habilitado, que procede a otra cuerva y contracurva. Luego, Colapinto explicó que la tercera curva es una de las “más lentas del circuito” y en caso de tomarla de forma correcta se sale bien perfilado para una de las zonas más rápidas del circuito. Ese es el tercer sector de DRS y “otro gran lugar para sobrepasar”, detalló el argentino.

Las curvas nueve y diez, el piloto argentino, las catalogó como una “de las mejores de todo el calendario de la Fórmula 1″. Se toman a alta velocidad, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Salir con buen agarre le permite a los pilotos entrar de buena forma a la cuarta y última zona de DRS del circuito.

“En la anteúltima curva es muy importante tener el auto bajo control, pero también tener una buena salida para preparar la última curva”, sostuvo.

Recordemos que Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne, es un circuito semiurbano, pero con una pista bastante ancha. Posee 19 curvas y en total se dan 58 vueltas. Sus 5,278 kilómetros de longitud y sus cuatro zonas de DRS lo hacen uno de los más rápidos del calendario. La vuelta rápida allí fue de Charles Leclerc, quien marcó 1:19.813 a bordo de su Ferrari en 2022.

Las palabras de Ralf Schumacher para Colapinto

Fue Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, quien en diálogo con Backstage Boxengasse Podcast analizó lo que sucede en la dupla conformada por Doohan y Colapinto: "No estoy escuchando nada en este momento, pero conozco a Flavio. Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, [pero] por lo que he escuchado, pasará bastante rápido”

Sumado a esto dijo: “Flavio lo sabe bien: después de Australia todo podría acabarse. No tiene mucho futuro ahora. Ahora se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo. En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”.