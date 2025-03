Un grande la Fórmula 1 dio una gran noticia para Franco Colapinto

"No estoy escuchando nada en este momento, pero conozco a Flavio. Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, [pero] por lo que he escuchado, (su reemplazo) pasará bastante rápido”, contó. Sumado a esto dijo: “Flavio lo sabe bien: después de Australia todo podría acabarse. No tiene mucho futuro ahora. Ahora se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo. En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”.