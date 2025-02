Furioso, Gago le dijo a Zeballos: "Empezá a correr porque te saco a la mierda"

El xeneize comenzó abajo en el marcador y fue superado de principio a fin. Con un plantel lleno de lesionados y suspendidos, que además no logra conformar un equipo que tenga actuaciones regulares, Gago armó su rompecabezas para enfrentar a los peruanos con Miguel Merentiel y Alan Velasco como referencias ofensivas.

En la primera parte, la visita no pateó al arco y Marchesín fue la figura evitando que el equipo perdiera por más goles. El ingreso de Zeballos en el entretiempo por Rey Domenech no cambió nada en el encuentro. Una vez más, el futbolista no le devolvió al entrenador la confianza que el técnico le brindó con los minutos que lo puso.