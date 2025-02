Un Boca paupérrimo perdió con Alianza Lima en Perú

Triste, inexpresivo y claramente superado. Boca perdió 1 a 0 con Alianza Lima , en Perú, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El resultado quedó corto para lo que fue el desarrollo del encuentro y la diferencia no fue mayor por la actuación del arquero Agustín Marchesín.

Alianza Lima fue superior en el primer tiempo porque evitó que Boca le llegara y tuvo dos chances más muy claras para aumentar la cuenta. De no ser por las atajadas de Marchesín a Castillo y Barcos, la diferencia pudo haber sido mayor en la etapa inicial.

Apenas hubo un intento de Williams Alarcón a las manos de Viscarra por parte del conjunto azul y oro.

Para el complemento, Gago movió el banco y la visita se paró más adelante. Pero el remate de media distancia de Carlos Palacios fue el único intento más o menos serio de Boca en todo el partido.

El equipo de Pipo volvió a tomar el mando del encuentro y generó un par de chances más que no concretó porque Marchesín evitó el segundo o por su impericia para definir.

El desempeño del xeneize fue tristísimo. Los cambios no modificaron nada, el equipo no tuvo actitud y la producción colectiva fue de las más flojas que se recuerde en mucho tiempo. La formación que conduce Gago manejó la pelota por momentos pero nunca fue profundo y de hecho no tuvo intentos concretos al arco rival en el complemento.

Que la diferencia haya sido de apenas un gol fue la única buena noticia para el conjunto boquense, que será local el martes que viene en La Bombonera y deberá ganar por uno para forzar los penales o por dos o más para clasificar a la siguiente fase.

El ganador de esta llave enfrentará al que triunfe entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe. La ida fue 2 a 1 para los chilenos en el vecino país.

Síntesis

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo. DT: Néstor Gorosito.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Rodrigo Battaglia y Marcelo Saracchi; Lucas Blondel Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Fernando Gago.

Gol: PT 4 Cepellini

Cambios: PT 18 Alan Cantero por Quevedo (AL). ST, al inicio, Milton Giménez por Merentiel (B) y Zeballos por Rey Domenech (B), 26 Archimbaud por Gaibor (AL), 27 Lucas Janson por Velasco (B), 44 Mateo Mendía por Alarcón (B) y M. Succar por Barcos (AL).

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

TV: Fox Sports y Telefe.

Muchos lesionados

El comienzo del año para Boca ha sido lamentable en términos físicos. Todavía no han podido jugar en el año Nicolás Figal, Cristian Lema y Sergio Romero.

El primer lesionado en un partido fue Ander Herrera y después siguieron Edinson Cavani, Marcos Rojo, Frank Fabra, Lucas Blondel, Miguel Merentiel, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y ahora Ayrton Costa.

Algunos de ellos como Blondel, Fabra o Merentiel volvieron a estar disponibles en los últimos días.

Cabe recordar que, además, Luis Advíncula está suspendido por la roja ante Cruzeiro en la Sudamericana del año pasado.