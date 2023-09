Gabriel Heinze sorprendió a todos con una fuerte autocrítica: "Soy muy malo como entrenador"

En medio de la crisis futbolística que atraviesa Newell's, Gabriel Heinze , director técnico del equipo, dejó una fuerte reflexión sobre su trabajo en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Estudiantes en la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023. El exfutbolista y técnico argentino no escatimó en autocrítica y dejó en claro cómo se siente en su rol actual.

Embed "SOY MUY MALO COMO ENTRENADOR" Gabriel Heinze y una fuerte autocrítica tras la derrota ante Estudiantes en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/KGPi1nOoDX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2023

Heinze no evitó hablar de la difícil situación que enfrenta el equipo y señaló: "Te digo que nos está pasando este momento, no es un buen momento, es una realidad, pero no tengo otra forma yo de afrontarla porque es parte de mi vida. Yo de éstas también las pasé muchísimas veces pero yo salgo con trabajo, dedicación y esfuerzo".