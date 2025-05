Gabriel Milito destruyó a Fernando Gago en su presentación en México

Este martes, Milito fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Chivas de Guadalajara, y en la conferencia de prensa no solo habló de su nuevo desafío en el fútbol mexicano, sino que también se refirió —de forma indirecta pero contundente— al interés de Boca y a la polémica salida de su antecesor en el club, Fernando Gago.

MIlito 1.jpg Gabriel Milito

La fuerte frase de Gabriel Milito contra Fernando Gago

En su presentación como nuevo DT de Chivas, Milito no esquivó el tema y, sin mencionar a Boca ni a Gago de forma directa, dejó una frase que fue interpretada como un claro mensaje a ambos: “Estoy acá para cumplir mi contrato (…) de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras que yo esté en funciones, que la institución busque otro entrenador. Jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas“.