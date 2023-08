Gabriel Milito y una sorpresiva renuncia en Argentinos Juniors

"La experiencia del fútbol me indica, también, cuando es el momento de ponerle punto final a una etapa. Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento de que los jugadores tengan otro entrenador delante para que los vaya marcando como lo hicimos nosotros. Un camino que los pueda acercar no solamente a la victoria, sino a pelear o ganar un título. Estos jugadores se lo merecen. Soy una agradecido a los que hoy están, a los que me tocó dirigir en estos tres años", agregó el exdefensor de Independiente, Zaragoza y Barcelona, entre otros.

"Gracias a la gente, al hincha de Argentinos Juniors. Sin ser del club me han recibido de una manera maravillosa, me han demostrado un cariño muy grande. Intentamos dar lo que estuvo a nuestro alcance desde el primer día hasta hoy. Pero hoy toca dar vuelta la página y que los chicos tengan delante una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo de futbolistas, es por eso que tomé la decisión. No me gusta hacerle perder el tiempo a nadie", sentenció Milito.

Embed "DECIDÍ PONERLE PUNTO FINAL A MI ETAPA COMO ENTRENADOR DE ARGENTINOS" Gabriel Milito comunicó que no continuará dirigiendo al Bicho tras la derrota en #CopaArgentina. pic.twitter.com/AgBzoHSpzf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2023

Argentinos Juniors venía de quedar afuera de la Copa Libertadores en octavos de final hace un par de semanas, pero haciendo una muy buena serie contra Fluminense. Además, comenzó la Copa de la Liga Profesional ganándole a River, aunque después cayó frente a Arsenal como visitante por 3 a 2.

"El Director Técnico, Gabriel Milito, acaba de renunciar a su cargo. Agradecemos a todo su cuerpo técnico por todo este tiempo de trabajo, dedicación y pasión por estos colores", dice el comunicado del club en sus redes sociales.