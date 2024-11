Gallardo contó qué piensa hacer con Germán Pezzella tras su lesión

Germán Pezzella es uno de los nombres importantes y campeones del mundo que River Plate pudo repatriar en el pasado mercado de pases tras el anuncio del regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica del equipo. El defensor es un jugador clave en la defensa y en el liderazgo del equipo, pero todavía no logra recuperarse de su lesión.

Por eso es que el ex Betis mantiene atento al Muñeco en el River Camp. En los últimos días no respondió satisfactoriamente a la exigencia de la fatiga muscular en el gemelo derecho y perdió algo de terreno, lo que llevó al cuerpo médico a no exigirlo en lo que resta de la semana.