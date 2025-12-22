Ganó todo de local y es campeón: la consagración del club Pacífico en 9 fotos

El equipo de Maxi Rubio venció en la final del Pre Federal de básquet a Pérfora y cerró el año de la mejor manera.

El Decano destronó al Verde y se quedó con el título. Fotos: Claudio Espinoza

Después de una final muy picante, el Club Pacífico marcó claras diferencias en el partido decisivo y festejó el título del Pre Federal de básquet junto a su gente. El 81 a 61 del domingo por la noche sobre Pérfora le permitió al conjunto dirigido por Maxi Rubio celebrar en El Viejo Ramírez.

El Decano plasmó en la cancha la calidad de su plantel y el trabajo realizado durante el año. Tuvo a Sebastián Godoy Vega elegido como jugador más valioso de las finales, pero no dependió de un solo jugador, sino que se apoyó en la actuación colectiva.

Así lo demostró en el último encuentro, donde siete jugadores pasaron el doble dígito: Giuliano Sasso (14), Sebastián Godoy Vega (12), Lucas Romera (10), Gustavo Maranguello (12), Matías Stanic (12), Marco Roumec (11) y Alex Soria (10).

pacífico campeón básquet (6) Fotos: Claudio Espinoza

Desde lo estadístico, fue el único equipo de los ocho de la zona Campeonato que no perdió de local, ganando los doce encuentros jugados en su reducto.

La última vez que Pacífico había salido campeón fue en este mismo torneo, cuando superó a Biguá en la final disputada en noviembre de 2022.

pacífico campeón básquet Fotos: Claudio Espinoza