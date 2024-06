Gary Medel reveló cómo fue el llamado de Riquelme para volver a Boca

Sobre sus primeras sensaciones al volver a La Bombonera, dijo: "Me siento muy feliz y muy convencido con lo que quiero hacer aquí en Boca. Espero dar lo mejor. Entregarme al 100% al club como lo he hecho en todos los clubes. En este momento y en esta etapa de mi carrera quiero disfrutar, como lo dijo Román. Quiero entregar toda mi experiencia y jerarquía, eso lo tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha y espero hacerlo de esa manera".

"Está un poquito más grande..." bromeó



Sin dudas hubo factores que lo hicieron decantarse por el Xeneize, ya que entre otros pretendientes también estuvo su ex club en Chile, Universidad Católica. Sin embargo, admitió: "¿Lo que me sedujo? El club, obviamente. Un club gigante como Boca Juniors, quién no va a venir a disfrutar, a vivir aquí en este gran club es lo que me motivó. También el fútbol argentino es muy competitivo, quiero seguir en la competencia, quiero seguir compitiendo a gran nivel y poder demostrar que estoy para ello".

En cuanto a su posición en el campo de juego, Gary ya le dejó un importante aviso a Diego Martínez: "Yo estoy disponible para Boca Juniors, primero que todo. Vengo a competir, me acomodo en todas las posiciones. En Vasco da Gama estaba jugando de central pero también me pusieron de volante. Estoy disponible para todo".

Gary Medel llegó a la Argentina y se hizo la revisión médica

El futbolista chileno Gary Medel se hizo la revisión médica para firmar contrato en Boca, donde tendrá su segundo ciclo, y expresó su alegría: “Extrañaba al hincha de Boca”.

Medel, de 36 años, retornará al Xeneize luego de su estadía entre 2009 y 2010, etapa en la que se ganó el cariño de los hinchas principalmente por dos goles a River en el Superclásico del torneo Clausura 2010, que terminó en triunfo 2-0.

Medel es un jugador que a lo largo de su carrera se desempeñó tanto como defensor central como mediocampista defensivo. Esta última sería su función en Boca, club con el que jugará la Liga Profesional de Fútbol, la Copa Argentina y la Sudamericana en el próximo semestre.

En su primer ciclo en Boca, el Pitbull jugó 49 partidos, hizo siete goles y repartió una asistencia. Pese a no ganar títulos en aquel periodo, es recordado de muy buena manera por los hinchas.

El último club en el que jugó fue el Vasco Da Gama de Brasil, equipo con el que disputó 22 partidos entre 2023 y 2024.

Su contrato en Boca sería hasta diciembre del 2025.

Medel también tuvo una extensa carrera con la Selección de Chile, con la que disputó los Mundiales de 2010 y 2014, y obtuvo el título en la Copa América de 2015 y 2016. Su última participación en este torneo es recordada por aquel cruce con Lionel Messi en el partido por el tercer puesto, que terminó con ambos jugadores expulsados.