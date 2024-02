Gino Godoy viajó a Canadá en busca de revancha y por un titulo

El neuquino llegará al combate con una registro de 30 victorias con 19 definiciones por la vía rápida y tres derrotas . No obstante tener casi el doble de peleas que su rival, habrá que estar atento al poder de su pegada ya que su rival tiene un foja impecable con 17 victorias en la misma cantidad de presentaciones y siete por nocaut.

Después de aquella pelea, Gino volvió a presentarse a mediados de año en Cinco Saltos, ante el santafesino José Luis Castillo al que derrotó por puntos pero luego no volvió a subirse al ring profesionalmente.

Será un rival más ya que su contrincante disputó cuatro peleas la temporada pasada ganándose todas, las tres últimas por nocaut técnico.

El sueño de Gino

"Hoy emprendimos el viaje, un viaje que empezó cuando tenía 16 años peleando por algún pueblo cerca de mí ciudad, forjando este sueño, que tardo ni nada más ni anda menos que 20 años", explicó el púgil a sus seguidores en las redes.

"Este 2 de marzo cumplo 36 y peleó por un campeonato FIB. Huuff emociones miles. Pero antes que nada quiero dejarles el agradecimiento y bendición a cada uno de los que formó parte de mí vida en si. Que me acompaño, colegas, amigos, alumnos , sponsor , médicos y obvio la familia", agradeció.

"Si me dieran a elegir los volvería a elegir nuevamente a cada uno de ustedes para escribir esta linda historia. Creo que nunca fui tan exitoso de triunfos memorables como otros o haber ganado campeonatos, porque este es el primero. Pero de lo que si estoy seguro es que siempre fui exitoso porque me rodee con ustedes", confesó.

"Está preparación fue linda porque la disfruté (me dolió mucho es la verdad) pero siempre lo hice porque amo lo que hago y como siempre dije el boxeo lo hago para tener excusas, para después festejar y verlos a todos", comentó.

"Soy agradecido porque me ayudaron me exigieron, y llevaron siempre a mantenerme enfocado en mí objetivo. Siempre estuve guanteando con campeones no solo del ring sino de la vida", concluyó.